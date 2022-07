Csak részben átmeneti hatás eredménye a májusi egymilliárd eurós deficit a német külkereskedelmi mérlegben. Moritz Schularick közgazdászprofesszor arra hívta fel a figyelmet a Handelsblattban, hogy az év eleje óta látszik: a szokásos (áprilisban még 3,1 milliárd eurós, tavaly májusban még 13,4 milliárd eurós) többlet mínuszba fog átfordulni. Szerinte ebben, tekintettel a növekvő energiaárakra, semmi meglepő nincs - írja összefoglalójában a Világgazdaság.

Az olaj- és a gázárak ralija fél éve tart.

Fontos látni, hogy nem a külföldről behozott termékek mennyisége emelkedett, hanem ezek értéke.

Németországnak egyszerűen sokkal többet kellett fizetnie az importjáért, mint korábban.

Ugyanakkor faramuci helyzet, hogy miközben a német kormány elkötelezett szankciós politikát folytat Oroszország ellenében Ukrajna lerohanása miatt, a német kifizetések az orosz fél irányába csúcson vannak: a Németországba érkező orosz import idén májusban 55 százalékkal haladta meg a tavalyi hasonló időszak adatát. A tavasz utolsó hónapjában ez 3,3 milliárd eurót jelentett, igaz, ez 9,8 százalékos mérséklődés az áprilisi záráshoz viszonyítva. Összességében a behozatal éves bázison 26 milliárd euróval nőtt, az exportban 14 milliárd eurós változás állt be. Csakhogy miközben előbbi 2,7 százalékkal ugrott meg áprilisról májusra, utóbbi fél százalékos mínuszba fordult át ezen az időtávon.

Holger Görg, a Kieli Világgazdasági Intézet elnöke azt hangsúlyozta, hogy az ellátási szűk keresztmetszetek az importot és az exportot egyaránt lohasztják, de az export esetében markánsabb nyomot hagynak.

Ezt egyszerű belátni, hiszen egy legyártott autó külföldi értékesítése jóval magasabb összeget jelent, mint a gyártáshoz beérkező alapanyagoké.

Egyúttal viszont arról is beszélt, hogy még ha az energiaárak normalizálódnak is, és a háború, valamint a Covid-világjárvány is véget ér, akkor sem valószínű, hogy visszatérne a vaskos kereskedelmi többlet Németországban.

Strukturális okok is meghúzódnak a háttérben

- jegyezte meg ennek kapcsán. Ezért arra számít, hogy az import és az export hosszú távon nagyjából kiegyenlíti egymást.

Sötét felhők gyülekeznek a német törvényhozás berlini épülete fölött

Forrás: Shutterstock

A Bild rendkívül borús hangulatú cikkben taglalta az egyesek szerint 1991, mások szerint 2008 óta nem látott kudarcos eredmény okait. A legolvasottabb német lap legalább négy szerkezeti hibát nevesít: a munkaerőhiányt, az olcsó energia hiányát, az innováció elmaradását és a tőke szűkösségét. Azt írják:

Éveken át tétlenek maradtak a politikusaink, és végignézték, hogy Kína köröket vert ránk.

A német gazdaság lejtmenetét nem csupán a historikus májusi külkereskedelmi szaldóból vezetik le, hanem Holger Zschaepitz, a Welt gazdasági gurujára hivatkozva felemlegetik, hogy

jelen állás szerint a világ száz legnagyobb tőzsdei cége között már csak egyetlen egy német vonatkozású. Ez az ipari gázkereskedő Linde, amelynek a székhelye azonban Dublinban van. Ráadásul a német tőzsdecsoportok piaci értéke 2009 óta a felére csökkent.

A német szakpolitika hibás törekvéseire jó példa a „Rente mit 63” intézkedés, amely az átlagos nyugdíjkorhatár elérésénél előbb kínál lehetőséget az aktív munkavállalói státusz felszámolására. Holger Schmieding sztárközgazdász (Berenberg Bank) évek óta figyelmeztetett a szakképzett munkaerő problematikájára, több százezer munkavállaló hiányzik az országban. Szerinte a „Rente mit 63” horror döntés:

Az embereket jutalmazták azért, mert korábban hagyták el a munkájukat. Ez méreg egy olyan gazdaságnak, amelynek égetően szüksége van szakképzett munkaerőre.

Persze az is tény, hogy a német szuperkivitel modellje hosszú ideje kritikák kereszttüzében áll. Az egyik legélesebb bírálója Donald Trump korábbi republikánus amerikai elnök volt, de az Európai Bizottság és számos globális szervezet is élesen bírálta emiatt a német gazdaságpolitikát. Mondván, hogy ha Németország többet termel, mint amennyit fogyaszt, az túlfoglalkoztatottsághoz vezet. A külföldi országokat pedig adósságcsapdába hajtja, mert a német javak megvásárlására a bevételeik fölött is rá vannak kényszerítve.

Úgy tűnik, az idő megoldotta a kérdést. Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DIHK) külkereskedelmi vezetője legalábbis egyértelműen arról nyilatkozott, hogy az export tartós visszaesése megkezdődött. Ő ennek okát abban látja, hogy az exportőrök egyre kevésbé tudják áthárítani az ellátási lánc költségnövekedését a nemzetközi ügyfelekre. Hozzátette, hogy a fontos importáruk gyakran nem érkeznek meg a további feldolgozásra, különösen a kínai Covid-zárlatok óta. A Nagykereskedelmi, Külkereskedelmi és Szolgáltatási Szövetség (BGA) hasonló állásponton van.

A kilátások rosszak, az orosz-ukrán háború következményei és a nemzetközi ellátási láncok zavarai a külkereskedelemben is sokkal mélyebb átrendeződést gerjesztenek

- mondta Dirk Jandura, a BGA elnöke. Megjegyezte, hogy bár a cégek megrendelési oldalon egyelőre telítettek, az újonnan kötött üzletek már visszaesnek.

A szankciós politika a német gazdaságot fenyegeti, viszont a jelek szerint az orosznak kifejezetten jót tesz.

Moszkva nagyobb bevételre tesz szert a fosszilis energiahordozók exportjából most, mint az ukrán invázió előtt

- ismerte el az amerikai Szenátus egyik albizottsága előtt tartott meghallgatáson Amos Hochstein, az amerikai kormány energiabiztonságért felelős szakértője. Hiába vezették be az importkorlátozásokat, amelyek csökkenő eladásokhoz vezettek, az ezek és a háborús bizonytalanság hatására megemelkedő árak kompenzálták a volumencsökkenést. Ráadásul Moszkva sikeresen növelte szállításait - még ha diszkont áron is - Kínának és Indiának.

Üemen kívüli olajcsap egy német kőolajfinomító területén, fotó: PATRICK PLEUL / DPA/AFP

Forrás: PATRICK PLEUL / DPA/AFP

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) jelentése szerint az orosz olajbevételek az év eleje óta 50 százalékkal, havi 20 milliárd dollárra emelkedtek. A májusi mennyiség 11 százalékkal nagyobb az egy hónappal korábbinál. A legnagyobb olajimportőr az Európai Unió, az orosz exportból 50 százalékkal részesedik.

Májusban az Indiába irányuló szállítások rekord szintre, napi 840 ezer hordóra emelkedtek, ez az előző havi szint duplája.

A Szenátus előtt Hochstein elismerte, bár megkérték az indiai kormányt, hogy ne vegyen "túl sok" orosz olajat, az USA nem tilthatja meg az importot, nem vezet be második körös szankciókat India ellen.

A Bloomberg szerint az orosz Ural típusú kőolajkeverék átlagára májusban 78,81 dollárra emelkedett, ami 12 százalékos növekedés az előző hónaphoz viszonyítva. Az olaj annak ellenére drágult, hogy Moszkva jelentős diszkonttal adja azt el Ázsiai partnereinek, főleg Indiának és Kínának. Ezzel párhuzamosan azonban a dollár májusban 15 százalékkal erősödött a rubellel szemben, így a rubelben számolt orosz költségvetésben nem jelent meg a dráguló energiahordozó hatása.