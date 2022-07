Félő, hogy több kötvénye után sem lesz képes fizetni az ukrán állami olaj- és gázipari vállalat, a Naftogaz. Az esetleges fizetésképtelenség miatt Ukrajna nyugati támogatóinak minél előbb meg kell hosszabbítaniuk a Kijevnek nyújtott rendkívüli költségvetési támogatásokat, mivel az eddig biztosított források látszólag hamar kimerülnek. A vészharangok akkor szólaltak meg, amikor a Naftogaz közleményben jelezte, hogy felmérik a likviditási és működési képességeiket az orosz invázió miatt – írta meg a BNE Intelli News nyomán a Világgazdaság.

Az országban zajló háború elhúzódó hatásai, illetve ezeknek Ukrajna energiabiztonságára gyakorolt hatásai miatt a társaság értékeli a likviditási és működési igényeit, mindezt összhangban Ukrajna stratégiai támogatásával. A legfontosabb a vállalat rendelkezésére álló készpénz megőrzése

– olvasható a Natfogaz befektetőknek küldött nyilatkozatban. A kötvénykereskedők is arra számítanak, hogy a társaság a rendelkezésére álló készpénz megőrzését fogja előtérbe helyezni, ami viszont azt jelentheti, hogy a Naftogaz nem fogja teljesíteni a kötelezettségeit ebben a hónapban. Timothy Ash, a Bluebay Asset Management vezető stratégája szerint a Naftogaznak július 19-én esedékes 335 millió dolláros, 7,375 százalékos kamatú eurokötvénye van, illetve 12 millió dollár kamata is ugyanerre az eszközre – erről a Reuters is beszámolt.

Kezdetben a vállalat még úgy nyilatkozott, hogy fizetni fog, és a deviza likviditásának offshore megvan a fedezete. A kötvényesek most mégis úgy gondolják, hogy bár a cég közvetlenül nem mondta még ki, hogy nem fog fizetni, de minden jel arra utal, hogy ez a forgatókönyv fog valóra válni.

A Naftogaz az ország egyik legnagyobb és legfontosabb állami vállalata,

januártól májusig 1,55 milliárd dollárral járult hozzá Ukrajna állami költségvetéséhez.

A befektetők attól tartanak, hogy a vállalat a készpénzmegtartó terveit ki fogja terjeszteni az államadósságra is. Ukrajnának 2,25 milliárd dollárnyi államkötvénye van, amely novemberben fog lejárni.

– Ha a Naftogaz nem fizet a novemberben esedékes államkötvényei után, akkor Ukrajna fizetésképtelenné válik

– mondta Timothy Ash. A múlt hónapban Oroszország is elmaradt 100 millió dollár kötvénytörlesztéssel, s emiatt 1998 óta először fizetésképtelenné vált. Természetesen Moszkva vitatja, hogy valóban fizetésképtelen lenne. Az orosz álláspont szerint a kivetett nyugati szankciók akadályozzák az országot abban, hogy dollárban fizessen, ez pedig vis majornak számít, így nem lehet fizetésképtelenségről beszélni.

Elkerülhető a csőd?

Ukrajna most azon dolgozik, hogy ne jusson Oroszország sorsára, ezért elkezdett tárgyalni az adóssága átstrukturálásáról. Ez nem egyszerű, mivel a háború megbénítja az ország gazdaságát, miközben folyamatos a forráshiány. A fekete-tengeri kikötők orosz blokád alatt állnak, emiatt elapadt az ukrán export. Az infrastruktúrában okozott kárt 104 milliárd dollárra becsülik. Az ország adóbevételei összeomlottak,

a kormányzati kiadásokat pedig az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) folyamatos pénznyomtatással fedezi.

Annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség több százmillió dollár segélyt ígért Ukrajnának a háború kitörése óta, végül nagyjából csak 11 milliárd dollárnyi készpénzt kapott az állami kiadások támogatására. Emiatt az ukrán kormányzatnak hozzá kellett nyúlnia a nemzetközi tartalékaihoz, amelyek hónapról hónapra zsugorodnak. Ukrajna arról számolt be, hogy nemzetközi tartalékai több mint két éve nem voltak olyan alacsony szinten, mint júniusban. Az ország devizájának és aranyának értéke 22,76 milliárd dollár volt június végén, s a múlt hónapban 9 százalékkal csökkent. Jelentésük szerint május végén a nemzetközi tartalékok még 25,1 milliárd dolláron álltak.

Ukrajna kifogy a pénzből

Az ukrán kormány havi 8 milliárd dollárt éget el a háború finanszírozására, de

a nemzetközi segélyek ellenére sem éri el a havi 5 milliárd dolláros bevételt az ország.

Az export zsugorodásával és a katonai kiadások növekedésével a költségvetési hiány folyamatosan duzzad. Ez arra késztette a jegybankot, hogy 225 milliárd hrivnya (7,6 milliárd dollár) államkötvényt vásároljon. Kirillo Savcsenko, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke már jelezte, hogy a háború pénzelése már fenntarthatatlan, és Ukrajna kifut az időből a helyzet kezelésére.

– A költségvetési hiány monetáris finanszírozása hosszú távon nem stabilizálja a gazdaságot. Más módokat kell keresnünk a háború következményeinek minimalizálására

– mondta Sevcsenko. Hozzátette, hogy a háború kitörésekor Ukrajnának nem volt más lehetősége, csak az, hogy a jegybank monetáris finanszírozást nyújt az államháztartási hiány kezelésére. A költségvetési célok teljesítésének más módjaihoz képest a pénznyomtatás gyorsabb reagálás volt, amely rövid távon segített az emberek és a vállalkozások háborús terhein. Az NBU bankóprése azonban hosszú távon nem tudja talpon tartani az ország gazdaságát.

– A háború kedvezőtlen gazdasági és társadalmi következményeinek enyhítésére a hatóságoknak olyan módszereket kell alkalmazniuk, amelyek optimalizálják az állam pénzügyeit

– összegezte Sevcsenko.