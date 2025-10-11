október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

39 perce

Meghalt Diane Keaton

Címkék#halál#Diane Keaton#színésznő

Az okokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

MW
Meghalt Diane Keaton

Forrás: AFP

Fotó: Patrick T. Fallon

A színésznő 79 éves korában hunyt el, írja a People. Az okokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni, hogy a színésznő Kaliforniában hunyt el. Családja közleményben kérte a sajtót és a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat, és ne zaklassák őket ebben az időszakban.

Diane Keaton a hetvenes években vált világszerte ismertté, miután Francis Ford Coppola Keresztapa-trilógiájában eljátszotta Kay Adams szerepét, Michael Corleone (Al Pacino) feleségét. Ezt követően Woody Allennel dolgozott együtt több alkalommal, köztük az Annie Hall (1977) című filmben, amelyért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. A film máig a romantikus vígjátékok egyik alapművének számít.

Pályafutása során Keaton számos emlékezetes szerepet alakított, többek között a Manhattan, a Marvin szobája, valamint a Minden végzet nehéz című filmekben.

 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu