Poros kincs: klasszikus csodaautó a sültkrumplis büfé alatt

Egy belga régiségkereskedő, Jens Rentmeesters megbízást kapott, hogy ürítse ki a Kessel-Lo faluban található egykori Frituur Oomske falatozó duplagarázs-üzlethelyiségét. A sültkrumpliról híres büfé 1979-től 2020-ig működött, és a lomok között a kereskedő váratlan kincsekre bukkant – írja a Magyar Nemzet.

Elfeledett csodaautót találtak egy régi falatozó alatt befalazva

Forrás: IF/Jens Rentmeesters

Már a kacatok, köztük különféle olajos fritőzök és serpenyők szanálása között is talált érdekes tárgyakat, köztük hajóalkatrészeket és egy míves régi postaládát, majd a padló felszedése után deszkákat pillantottak meg, ezek fedték az egykori dupla garázs szerelőaknáját. Amint elkezdték felszedni a masszív léceket, egy régi autó körvonalait pillantották meg az alagsorban, masszív por- és zsírréteg alatt, de látszólag ép állapotban. Egy régi Jaguar limuzint találtak, hiányzó gépháztetővel! 3,8 literes, hathengeres motorját valaha kiszerelték belőle, amúgy komplett volt.

