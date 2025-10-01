október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

20 perce

Poros kincs: klasszikus csodaautó a sültkrumplis büfé alatt

Címkék#Jens Rentmeesters#csodaautó#jaguár#büfé

Egy egykori apró falatozó bontásakor döbbenetes felfedezést tettek: a falak mögött, évtizedek óta elfeledve egy Jaguar S-Type rejtőzött. Senki sem sejtette, hogy a sültkrumpli illata alatt egy klasszikus autó porosodik.

MW
Poros kincs: klasszikus csodaautó a sültkrumplis büfé alatt

Illusztráció

Forrás: AFP

Egy belga régiségkereskedő, Jens Rentmeesters megbízást kapott, hogy ürítse ki a Kessel-Lo faluban található egykori Frituur Oomske falatozó duplagarázs-üzlethelyiségét. A sültkrumpliról híres büfé 1979-től 2020-ig működött, és a lomok között a kereskedő váratlan kincsekre bukkant – írja a Magyar Nemzet.

Elfeledett csodaautót találtak egy régi falatozó alatt befalazva
Forrás: IF/Jens Rentmeesters

Már a kacatok, köztük különféle olajos fritőzök és serpenyők szanálása között is talált érdekes tárgyakat, köztük hajóalkatrészeket és egy míves régi postaládát, majd a padló felszedése után deszkákat pillantottak meg, ezek fedték az egykori dupla garázs szerelőaknáját. Amint elkezdték felszedni a masszív léceket, egy régi autó körvonalait pillantották meg az alagsorban, masszív por- és zsírréteg alatt, de látszólag ép állapotban. Egy régi Jaguar limuzint találtak, hiányzó gépháztetővel! 3,8 literes, hathengeres motorját valaha kiszerelték belőle, amúgy komplett volt.

A történet folytatásáért, illetve az elfeledett csodaautóról készült fotókért, videókért kattintson IDE!

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu