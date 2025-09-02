szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

4 órája

Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja

Címkék#Farkasokkal táncoló#kanadai sztár#színész#elhunyt#Graham Greene

Graham Greene, a Farkasokkal táncoló Oscar-jelölt őslakos származású kanadai sztárja hosszú betegség után elhunyt hétfőn az Ontario állambeli Stratfordban – számolt be róla a The Hollywood Reporter filmmagazin. „Nagyszerű ember volt, erkölcsös, etikus és karakán, örökké hiányozni fog” – fogalmazott a közleményben a 73 éves korában meghalt színész menedzsere, Michael Greene.

MW
Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja

Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja 73 éves volt

Forrás: Getty Images via AFP

Graham Greene kanadai színész az ohswekeni Six Nations (Hat Nemzet) rezervátumban született 1952-ben, és az őslakos színházi képzési program központjában kapott diplomát 1974-ben. Az első televíziós szerepét a The Great Detective című sorozatban játszotta 1979-ben, majd 1983-ban a Running Brave című drámával debütált a filmvásznon.

2024 Toronto International Film Festival - "Seeds" Premiere
Meegwun Fairbrother és Graham Greene a Seeds premierjén a 2024-es Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2024. szeptember 6-án 
Forrás: Getty Images via AFP

Pályafutása alatt több mint kétszáz filmes és televíziós produkcióban láthatta a közönség. A legismertebbek között szerepel Kevin Costner Farkasokkal táncoló című filmje, amelyért 1991-ben a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjára jelölték, továbbá a Maverick (1994), a Die Hard – Az élet mindig drága (1995), a Halálsoron (1999), az Alkonyat: Újhold (2009) és Aaron Sorkin 2017-es Elit játszma című thrillere.

Utolsó munkái között volt Tyler Sheridan 1883 című westernsorozata, a The Last of Us és A rezervátum kutyái című sorozat.

Számos elismerést kapott, köztük Gemini- és Grammy-díjakat, és átvehette az Earle Grey kanadai televíziós életműdíjat is. 2008-ban a Sir Wilfrid Laurier Egyetem, amely szülőhelye közelében, az ontariói Waterloo-ban működik, tiszteletbeli jogi doktorátussal tüntette ki.

Greene munkásságát állami kitüntetésekkel, köztük 2016-ban a Kanada-renddel és főkormányzói díjjal is jutalmazták.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu