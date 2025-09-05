Giorgio Armani halála előtt elárulta, mit bánt meg az életében

Augusztus 29-én jelent meg az utolsó interjú, amit Giorgio Armani a Financial Times-nak adott. A divattervező ebben többek között a sikeres márkaépítéshez szükséges áldozatokról elmélkedett, és elárulta, mi az a döntése, amit utólag megbánt – írja a Life.hu.

Giorgio Armani a Tokiói Nemzeti Múzeumban mutatta be kollekcióját 2019. május 24-én

Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP

A legendás divattervező halála előtt adott utolsó interjúban beszélt többek között a márkája jövőjéről, elárulta azt is, mi lesz a divatház sorsa a halála után, és mit tenne ma már másképp.

„Nem tudom, hogy használnám-e a munkamániás szót, de a kemény munka minden bizonnyal elengedhetetlen a sikerhez” – nyilatkozta Giorio Armani, és hozzátette:

Az egyetlen dolog, amit megbántam az életemben, hogy túl sok időt töltöttem munkával, és nem elég időt a barátaimmal és a családommal.

Giorgio Armani a márka jövőjével kapcsolatban azt mondta, feladatait fokozatosan adná át azoknak, akik a legközelebb állnak hozzá, a családtagjainak és az egész munkatársi csapatnak. Azt szerette volna, ha az utódlás organikusan történne, és nem okozna szakadást.

Giorgio Armani olasz divattervező 91 éves korában hunyt el

Il Signor Armani, ahogyan alkalmazottai és munkatársai mindig tisztelettel és csodálattal szólították, szerettei körében békésen hunyt el

– áll a Armani vállalat közleményben.

Az évek során Giorgio Armani olyan víziót alakított ki, amely a divattól az élet minden területére kiterjedt, rendkívüli tisztasággal és pragmatizmussal előre látva a jövőbeni trendeket

– méltatja munkásságát a bejelentés.

Versace a szeretőket öltözteti. Armani a feleségeket

– mondta egy ízben Anna Wintour, a Vogue magazin nemrég leköszönt nagy hatalmú főszerkesztője.

És Armani nem is akármilyen feleségeket öltöztetett, több alkalommal viselte a ruháit például Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége is – írja a Magyar Nemzet.

Én divattervező vagyok, és igyekszem gyönyörű nőket öltöztetni. Melania gyönyörű nő, és ha megkérne, nem haboznék igent mondani

– fogalmazott ezzel kapcsolatban az olasz sztártervező.

Érdekesség, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány különböző állomásain mind Donald Trump republikánus, mind Hillary Clinton demokrata elnökjelölt viselt Armani által tervezett ruhadarabokat. De előszeretettel visel Armanit Giorgia Meloni olasz kormányfő is, aki különösen a tervező nadrágkosztümjeit kedveli, ilyet viselt többek között első miniszterelnöki kabinetülésén is.

Elegáns, visszafogott és kreatív stílusával fényt hozott az olasz divatra, és inspirálta az egész világot. Ikon, fáradhatatlan munkás, a legjobb Olaszország szimbóluma. Köszönjük mindazt, amit tett

– búcsúzott a divattervezőtől Meloni.