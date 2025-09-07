2 órája
Akár felmondásig vezethet egy kínos vécéélmény a Z generációnál
A legtöbben természetes rutinnak tekintjük a munkahelyi mosdóhasználatot: bemegyünk, elintézzük a dolgunkat, és megyünk tovább. Csakhogy a Z generáció sok tagjának ez nem ennyire egyszerű – számukra a vécé a feszültség és a szorongás egyik forrása. Egy felmérés szerint a fiatal munkavállalók 83 százaléka érzett már nyomasztó helyzetet a munkahelyi mosdóban.
A QS Supplies tanulmányából kiderül: minden tizenegyedik Z generációs egyetlen kellemetlen vécés élmény után elgondolkodott a felmondáson. Ami a legtöbb embernek apróság – hiányzó papír, zajos öblítés, rossz tisztasági körülmények –, az náluk komoly szorongást válthat ki, és akár a karrierjükre is kihat – írja a life.hu.
A kutatás azt is megállapította, hogy a Z generáció ötödének eszébe sem jutna a főnökével beszélni a vécével kapcsolatos gondokról, inkább munkahelyváltást fontolgatna. Ez jól mutatja, mennyire másképp kezelik a fiatalok a mindennapi stresszhelyzeteket.
