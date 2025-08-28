37 perce
Sarapova bekerült a teniszhírességek csarnokába
Marija Sarapovát beiktatták a Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába, ő a harmadik orosz, aki bekerült az egyesült államokbeli Newportban található intézmény kitüntetettjei közé.
Maria Sarapova
Forrás: Shutterstock
Fotó: Michael Potts F1
Az ötszörös Grand Slam-tornagyőztest ünnepélyes keretek között avatták a tagok sorába, az orosz kiválóság bekerülését a 23 GS-tornát nyert amerikai Serena Williams jelentette be.
Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokatA mai ifjúság már egy teljesen más értékrend szerint működik.
A 38 éves Sarapova - aki 2020-ban jelentette be visszavonulását - ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, amelynek megnyitóján az orosz csapat zászlóvivője volt.
Pályafutása alatt 36 elsőséget gyűjtött be, kétszer győzött a francia nyílt bajnokságon (2012, 2014), és egyszer-egyszer Wimbledonban (2004), az amerikai (2006) és az ausztrál nyílt bajnokságon (2008).
Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte az oroszok közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) került be.