Kiderült, mi okozta Ozzy Osbourne halálát

Július 22-én reggel mentőhelikopter érkezett Ozzy Osbourne buckinghamshire-i birtokára, és két órán át küzdöttek az életéért, mielőtt szerettei körében elhunyt. Ozzy Osbourne 76 éves volt, és mint azt tudni lehetett róla, Parkinson-kórban szenvedett − emlékeztet a Magyar Nemzet.

Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne felesége gyermekeivel részt vesz a temetésen Birminghamben, az Egyesült Királyságban, 2025. július 30-án

Fotó: IOANNIS ALEXOPOULOS / Forrás: AFP

Utóbbi közvetetten, de hozzájárult a sztár halálához, ahogyan az is, hogy koszorúér-betegséggel is küzdött, derül ki a halotti bizonyítványból, amelyhez a New York Times hozzájutott és amelyet az énekes egyik lánya, Aimee Osbourne nyújtott be Londonban. Az iratokból kiderül, hogy infarktusban halt meg Ozzy Osbourne.

A heavy metal kulcsszereplőjét július 30-án Birminghamben helyezték végső nyugalomra, temetéséről ebben a cikkben olvashat bővebben.