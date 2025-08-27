Emil, a jávorszarvas a vadonból a világhálóra költözött

Saját Facebook-oldalt kapott Emil, a Bécs határában feltűnt jávorszarvas.

A fiatal jávorszarvas igazi szárállat lett (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A rajongói oldalt pénteken hozták létre és kedd délutánra már több mint 2800-an követték, bár frissebb hírek nem voltak elérhetők az agancsos állatról,

amelyet legutóbb hétfőn észleltek St. Andrä-Wördern kistelepülés határában, s korábban a Dunában is úszkált Bécs mellett.

Az „Emil der Elch” (Emil, a jávorszarvas) nevű csoport kinyilvánított célja „nem az, hogy könyörtelen emberek üldözzék vagy zaklassák az állatot. Ezért kérjük, mindig tartsák szem előtt: minden állatot tisztelettel kell kezelni, és ők voltak az elsők ezen a világon”.

Mindeközben a sajtó és polgárok próbálják nyomon követni az Ausztriában nagy médiafigyelmet kapó jávorszarvas mozgását. A rendőrség is számtalan bejelentést kapott észlelésekről.

A nagyjából hároméves, még kis agancsokkal rendelkező bikára néhány napja lettek figyelmesek Ausztria vidéki térségeiben. Emil Csehországból, vagy Lengyelországból származhat, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok.

Jávorszarvast látni Ausztriában ugyanakkor rendkívül ritka esemény. A Bécsi Agrártudományi Egyetem szakértőjének becslése szerint évtizedenként talán hatszor észlelhettek Ausztriában jávorszarvast.