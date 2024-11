Múlt kedd óta Spanyolország egyes részein, köztük a keleti partvidéken rekordmennyiségű csapadék és heves villámárvizek pusztítottak. Valencia az egyik legsúlyosabban érintett terület, több ezren maradtak áram nélkül, és eddig több mint 200 ember halt meg.

A vihar ugyan mostanra enyhült, de átvonult Katalónia egyes részeire, beleértve Barcelona és a környező területek nagy részét is, amelyek narancssárga és sárga figyelmeztetés alatt állnak. Az árvíz a repülőteret és a tömegközlekedést is érintette.

Hatalmas a kár Spanyolországban az áradások miatt

Fotó: NurPhoto via AFP

Hol van még most is árvíz?

A szakadó eső súlyos áradásokat okozott Kelet-Spanyolországban: Valencia, Malaga és környező városai rendkívüli károkat szenvedtek, miután néhány helyen mindössze nyolc óra leforgása alatt egyévi mennyiségű eső esett. A halálos áldozatok száma jelenleg 217, de mivel még mindig több ezer embert keresnek, ez valószínűleg tovább fog emelkedni.

Az intenzívebb esőzések továbbvonultak Barcelona felé. Katalónia városára és más területeire piros figyelmeztetést adtak ki, amit mára sárgává fokoztak le.

Fontos előre tájékozódni

„Jelentős kockázatú” narancssárga figyelmeztetések vannak érvényben más kelet-spanyolországi területeken is, például Tarragonában, és sárga figyelmeztetések Lleida, Castellon, Észak-Tarragona, Huesca, Barcelona belterületén, valamint Caceres nyugat-spanyolországi részein. A múlt héten Huevlát is piros riasztás alá helyezték, de azt is lefokozták.

„A súlyos időjárás és az áradások Spanyolország déli és keleti részének számos területét érintik, különösen a valenciai régiót és Castilla La Manchát, amik az utazásokat is befolyásolhatják. Utazás előtt ellenőrizze a spanyol meteorológiai hivatal legfrissebb időjárási figyelmeztetéseit, és kövesse a helyi hatóságok utasításait” – javasolja a Foreign, Commonwealth & Development Office az odautazóknak.

Barcelona sem maradt ki a szörnyű áradások hatásaiból

Fotó: Anadolu via AFP

Barcelona

November 4-én Katalónia egyes részein a lakókat arra kérték, hogy „ne hagyják el az otthonukat és ne menjenek dolgozni”, mivel az utakat és a Barcelona-El Prat repülőteret áradások sújtották, bár nem olyan súlyosan, mint Valenciában.