A folyamat az alkoholfogyasztás mérséklésével visszafordítható

Ez a folyamat szerencsére az alkoholfogyasztás mérséklésével megállítható, sőt, vissza is fordítható. Az viszont valóban az idegsejtek pusztulásához vezethet, ha a szervezet nem kap elég B1-vitamint. Márpedig az alkohol megakadályozza a tiamin felszívódását.

Bár az agysejtek több esetben képesek magukat regenerálni, létezik olyan szintű sérülés, amikor már maradandó agykárosodásról beszélhetünk. A nagymértékű alkoholfogyasztás az újabb agysejtek termelődését is megakadályozza, így ha közvetlenül meg nem is öli őket, de gátolja a megújulásukat.