VÍZÖNTŐ

Te általában nyugodtan reagálsz még a legváratlanabb eseményekre is, de ma elképzelhető, hogy még te is elveszíted a fejedet egy váratlan szituációban a Merkúr és az Uránusz fényszöge miatt. Ha így is lesz, arra mindenképpen vigyázz, nehogy elhamarkodottan ítélj!