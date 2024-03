Amikor elkezdtek randizni, a kapcsolatuk elején Steve még mással is kavart, miután hivatalosan nem jelentették ki, hogy ők ketten most akkor barát és barátnő. Hiába váltak később komollyá, Debbi nem tudta megbocsátani ezt. Innen indult az egész féltékenységi roham, ezért vett otthonra egy hazugságvizsgálót, amelynek mindennap aláveti férjét, ezért felügyeli a telefonját és a bankszámláit is.

A Wood házaspár

Forrás: Life.hu

Nos, ha megtaláltad magadnak az igazit, nem akarod elveszíteni nem?

- nyilatkozta Debbi.

A feleség még azt is megszabja, Steve mit nézhet a tévében.

"Egy este egy női borotvareklám ment, és én bepánikoltam, miután Steve látványosan megbámulta a modellt. Az egyetlen, ami után az agyam képes volt kikapcsolni és megnyugodni, az volt, amikor megtiltottam neki, hogy olyan programokat nézzen, amelyekben nők szerepelnek" - ismerte el Debbi egy interjú során.