A szindrómát eddig mindössze 100 embernél diagnosztizálták, így meglehetősen keveset tudnak róla a szakemberek. Az eddigi megfigyelések alapján csecsemőkor és hároméves kor között alakul ki, de akár később is megjelenhet. A fésülhetetlen haj szindrómában szenvedő emberek haja nem lapul a fejbőrhöz, emiatt olyan a frizurájuk, mintha megrázta volna őket az áram.

Az internet legújabb sztárja most a 17 hónapos Layla Davis, akit viccesen a pici Boris Johnsonnak vagy Albert Einsteinnek is neveznek. A betegség idővel javulhat, és könnyen elképzelhető, hogy Layla is kinövi majd, de addig is számtalan vicces képet találhatunk róla a saját Instagram-oldalán – írja a Wales Online nyomán a life.hu.