Michael Schumacher felesége, Corinna sírva fakadt, amikor elismerte, hogy a Forma-1-es legenda „most már más”, miután átvette a díjat a nevében.

Michael Schumachert minden idők egyik legjobb F1-es pilótájaként tartják számon, hét világbajnoki címet szerzett. Csillogó karrierje során a Jordan, a Benetton, a Ferrari és a Mercedes csapatában vezetett - írja a Bors.

Schumacher 2013 decemberében síbalesetet szenvedett, kómába esett. Azóta állítólag már magához tért, de az otthonát nem hagyja el soha, állapotáról a család nem beszél.

Most Corinna annyiban törte meg a csendet, hogy elismerte, Schumacher "másként viselkedik" a baleset óta. Mindez akkor hangzott el, amikor átvette Észak-Rajna-Vesztfália állami díját a sportoló helyett. Corinna sírva fakadt a színpadon.

Forrás: dpa Picture-Alliance / AFP

"Minden nap hiányzik Michael. De nem csak nekem hiányzik. A gyerekeknek, a családnak, az apjának, mindenkinek, aki körülötte van. Úgy értem, Michael mindenkinek hiányzik, de Michael itt van. Másképpen, de itt van, és ebből merítek erőt” - mondta.

"Megpróbálunk olyan családként élni, amilyennek Michael szerette és most is szereti. És folytatjuk az életünket. A magánélet magánélet, ahogy mindig is mondta. Nagyon fontos számomra, hogy továbbra is élvezhesse a magánéletét. Michael mindig megvédett minket, és most mi is védjük Michaelt."