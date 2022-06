Egészen ledöbbentek a brit királyi család rajongói, amikor a legújabb felfedezésüket tették. Olyan összefüggésre bukkantak ugyanis, ami sokaknál hidegrázást okozott. „Véletlen lenne?” – kérdezgették.

Történt ugyanis, hogy kiderült: napra pontosan 25 évvel Meghan Markle és Harry herceg kislányának, Lilibet Dianának a születése előtt (1996. június 4-én) a nagymamája, Diana hercegné – akiről nem mellesleg a gyermek a második nevét kapta – épp a chicagói Northwestern Universityn tett látogatást. Miért lényeges ez? Mert ez az egyetem Meghan Markle alma matere, itt diplomázott, igaz, jó pár évvel Diana látogatása után, 2003-ban.

A felfedezést egyébként a beszédes nevű Royally Obsessed podcast (magyar fordításban Királyi megszállottságnak neveznénk) műsorvezetői osztották meg a nyilvánossággal.

Diana hercegné egyébként 1996-ban négy napot töltött Chicagóban. Ez idő alatt látogatta meg az egyetemet is, sőt, az akkori hallgatókkal is beszélgetett, ugyanakkor az elsődleges célja az volt, hogy az intézmény Robert H Lurie rákközpontjának gyűjtsön adományokat. Diana egyébként a négy nap alatt egy HIV-betegeket kezelő kórházi osztályon is járt. Látogatását igen nagy médiafigyelem kísérte, mivel ekkoriban derült ki, hogy ő és Károly herceg a válást tervezgetik – írja a Daily Star nyomán a Bors.