Michael Jackson még halála után is lázban tartja a világot. Az énekes már gyermekkorában beírta magát a zene történelmébe, és felnőttkori különcségei, valamint botrányai csak fokozták az őt övező rejtélyes légkört. Kezdve azzal, hogy a vitiligo nevű bőrbetegsége miatt rengeteg műtéten kellett átesnie, odáig, hogy a hangja még felnőtt korában is vékony és gyermeki maradt. Utóbbi okáról most lehullott a lepel.

A popkirály orvosa, Conrad Murray – aki börtönben ült gondatlanságból elkövetett emberölés miatt Jackson halála kapcsán – a könyvében leírta, hogy mi okozta az énekes páratlan hangját. A történtet hátborzongató.

– Csak azután fedte fel nekem a titkát, miután megesketett, hogy soha nem szólok senkinek róla egyetlen szót sem. Belementem, és valósággal sokkolt, amikor elárulta, hogy hormoninjekciókat kapott tinédzserkorában. Ez sok mindent megmagyarázott a szokatlan viselkedésével és a hangszínének változásával kapcsolatban

– magyarázta az orvos.

A doktor szerint az injekciós kezelés ötlete a sztár édesapjának a fejéből pattant ki, azért, hogy fia hangja nehogy elmélyüljön a mutálás miatt - írja a Femcafe nyomán a Bors.