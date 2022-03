Sok gyermek él állami gondoskodásban a bombázott területen. Nekik nincsenek szüleik, akik kimenekítenék őket - derül ki a Ripost cikkéből. Mint korábban a lap megírta, az SOS Gyermekfalvak megkezdte az ukrajnai intézményeikben lévő gyermekek evakuálását a megtámadott településekről.

A szervezet szerint 177 gyermek és nevelőszüleik érintettek, de ennél jóval több gyermek él a bombázott területeken állami gondoskodásban. Az első kimenekítettek már megérkeztek Lengyelországba, de még mindig sok gyerek van veszélyben.

A gyerekek rögtönzött óvóhelyeken, pincékben rejtőzködnek, mert a bombázások és a rakétatámadások egyre súlyosabbak.

"Most már több város is szőnyegbombázás áldozata lett, nem csak a katonai objektumok, hanem a lakóövezetek is" - mondta Serhii Lukashov, az ukrajnai SOS Gyermekfalvak igazgatója.

"GYEREKEK" - ezt a szót írták le csupa nagy betűvel, hogy kiragaszthassák az őket menekítő buszra. Ők most a hazájukat veszítették el, de a többségük tudja, hogy milyen elveszíteni valamit, ugyanis egyszer már elveszítették a szüleiket. Ők a háború kétszeres árvái. Remélhetőleg sikerül őket kimenekíteni és nem kell több éjszakát az óvóhelyen tölteniük.

Borítókép: Facebook/SOS Gyermekfalvak