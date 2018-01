Sikeresen zárult a Hungary Emerging program első fázisa

A magyar művészek amerikai bemutatkozását segítő programra 161 képzőművész jelentkezett.

A Magyar Foundation of North America által kiírt program a tervek szerint kiállítássorozaton ad bemutatkozási lehetőséget 10 magyar fiatal alkotónak az Egyesült Államokban – közölte a pályázat népszerűsítésében is közreműködő Art Market Budapest.

A 161 pályázati anyag feldolgozása megkezdődött. Az értékelő bizottság munkájában Ágnes Berecz, a New York-i Pratt Institute munkatársa; Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója; Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeum igazgatója; Rony More, az Art Please alapító-igazgatója; Marisa Kayyem, a Christie’s Education programigazgatója; RJ Supa, a Yours Mine & Ours Galéria alapítója és igazgatója; valamint Shay Kun nemzetközileg elismert művész vesz részt. A szakmai zsűri 2018 februárjáig választja ki a tíz alkotót a pályázók közül.

Az Art Market Budapest nemzetközi képzőművészeti vásáron tavaly októberben meghirdetett Hungary Emerging elnevezésű program célja, hogy a magyar képzőművészet feltörekvő generációjára irányítsa a figyelmet a tengerentúlon. Az ennek érdekében létrejövő utazó kiállítás többek között egy New York-i művészeti vásáron is bemutatkozási lehetőséget biztosít majd a kiválasztott művészeknek.