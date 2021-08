Pezsgő italok és dallamok a Duna-parton: számos érdekességgel vár az Operett Korzó

A Szent István Napok keretében három napon keresztül bárkinek lehetősége lesz fejest ugrani a hűs, pezsgő italok világába. Az Operett Korzó – Pezsgő italok és dallamok a Duna-parton rendezvényen augusztus 20. és 22. között akár champagne-t, akár prossecót kóstolunk, biztos kapunk minden pohár ital mellé egy izgalmas történetet is. De vajon mi a két ital közti különbség, és champagne vagy prosecco Törley József népszerű pezsgője?

Az első pezsgőt az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején a champagne-i borvidékhez tartozó hautvilliers-i Szent Benedek-rendi apátság pincevezetője dom. Pierre Pérignon készítette – igaz, nem tudatosan. Találmányának lényege abban rejlett, hogy a még nem kierjedt, ”félkész” borokat lezárta egy parafadugóval, így buborékok keletkeztek az üvegben.

Itt kezdődött a világhódító útra induló ital története, félszáz évvel később pedig Madame Clicquot számos újításának és találmányának köszönhetően vált a technika és maga az ital is igazán kifinomulttá.

Sokan minden pezsgőt champagne-nak neveznek – tévesen, hiszen ez egy eredetvédett elnevezés, amelyet csak a Champagne borvidéken előállított termékek kaphatnak meg. A készítési technológia neve méthode traditionnelle, amely módszert máshol is alkalmazhatják, és amely mára világszerte elterjedt. Közülük is ismertségben s minőségben egyaránt kiemelkednek az Anglia déli részén megtermelt pezsgők, de így készülnek a spanyol cavák is. A champagne-i technológia palackban, az olasz prosecco pedig többségében hatalmas tartalmas tartályokban érleli a pezsgő alapjául szolgáló bort. Míg a habzó- és a gyöngyözőborba mesterséges úton kerül a buborék, addig a pezsgőkben természetes módon érlelődik. A vincellérnek már az első metszésnél – akár januárban – tudnia kell, hogy az adott szőlőből pezsgőt akar készíteni, máshogy alakul vele a munka, és más a szüret időpontja is.

Nálunk, Magyarországon készül pezsgő a hagyományos champagne-i módszerrel és prosecco technológiával is.

Törley József, az első magyarországi pezsgőgyáros éppen Champagne-ból költözött haza, így természetesen a hagyományos módszerrel készítette el első pezsgőit a 19. század végén. A magyarországi pezsgőfogyasztás is ezzel egy időben terjedt el, amiért maga a pezsgőgyáros is erős marketinget folytatott: bement a talponálló kocsmákba, és kiverte a balhét, ha nem volt a pezsgőjéből, mondván, hogy ő azt szeretne inni. Ma már a champagne-i és prosecco-technológiával készült Törley-t is ihatunk.

A Vígadó téren, az Operett Korzó – Pezsgő italok és dallamok a Duna-parton rendezvényen augusztus 20. és 22. között a champagne, a prosecco, a cava, a magyar pezsgők és Törley italai mellett Aperol Spritzből is kortyolhatunk.

A jól ismert és manapság nagy népszerűségnek örvendő koktél a százéves titkos receptúra alapján készülő Aperol, illetve a szódavíz mellett prossecót tartalmaz.

