Világhírű bohócokat sikerült Magyarországra csábítani

A száz évvel ezelőtti cirkuszok pompás világába invitál a Fővárosi Nagycirkusz nyári műsora, a világhírű Hortobágyi Károly-díjas és Guinness-rekorder artistaművész, Kristóf Krisztián által rendezett Repülőcirkusz. A nevettetésről korunk egyik leghíresebb bohócpárosa, Gianni és Daris Fumagalli gondoskodik, akik hamisítatlan olasz commedia dell’artét hoztak – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke.

A világszerte Fumagalli művésznéven ismert Natalino Giovanni (Gianni) Huesca Genovában látta meg a napvilágot 1956 karácsonyán. Édesapja nem cirkuszi családból származott, Grazból menekült Olaszországba a náci agresszió elől, ahol Enrico Fumagalli néven vált belőle híres bohóc.

A legnevesebb olasz cirkuszokban szórakoztatta a közönséget, majd visszavonulása előtt még szerepelt Federico Fellini 1970-ben készült Bohócok című filmjében.

Gianni és négy évvel idősebb bátyja, Daris sok gyakorlás árán váltak az akrobatikus mutatványok mestereivé, majd sógorukkal, Hans Brucksonnal The Fellerboys néven fényes karriert futottak be drótkötél-produkciójukkal. A testvérek azonban már ekkor is a komédia szerelmesei voltak, ezért időről időre humoros akrobatikus összekötő számokkal szórakoztatták a nagyérdeműt.

1994-ben a német Roncalli Cirkusznál léptek fel, amikor az igazgató, Bernard Paul – aki a cirkusz rezidens Auguszt típusú bohóccsillaga volt Zippo néven – felkérte Giannit, hogy helyettesítse korábbi partnerét, Angelo Munozt. Ekkor vette fel édesapja művésznevét és fejlesztette tovább a nevettetés mesterségét a legendás olasz fehér arcú bohóc, Francesco Caroli segítségével.

Ekkortájt alakult ki Gianni később védjegyé vált frizurája, amit Frédy Knie javasolt Bernard Paulnak. A Fumagalli testvérek egészen az ezredfordulóig voltak a Roncalli Cirkusz társulatának tagjai.

2001-ben meghívást kaptak a rangos monte-carlói nemzetközi cirkuszfesztiválra, ahol Ezüst Bohóc díjjal jutalmazta őket a szakmai zsűri, majd 2015-ben Arany Bohóc díjat nyertek az Adj mézet, méhecske! című, klasszikus bohócelemeket felvonultató bohózatukkal, amivel édesapjuk és nagyapjuk is sikereket aratott, bizonyítva a nevettetés generációkon átívelő örök érvényű erejét. Ezt a világhírű entrée-t is bemutatják a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol először lépnek fel.

