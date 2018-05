Tudta, hogy a Spongyabob Kockanadrág alapján készült musical?

Holtversenyben a Bajos csajok és a Spongyabob Kockanadrág című musical kapta a legtöbb, 12 jelölést a legrangosabb amerikai színházi díjra, a Tonyra, amelynek jelöltjeit kedden jelentették be New Yorkban. Mindkét darabot jelölték díjra a legjobb musical kategóriában is.

Az Angyalok Amerikában című monumentális AIDS-dráma felújítását 11 kategóriában jelölték, köztük a legjobb felújítás, a legjobb férfi főszereplő (Andrew Garfield) és a legjobb férfi mellékszereplő (Nathan Lane) kategóriában. Tíz kategóriában, köztük a legjobb színdarabnak jelölték a Harry Potter és az elátkozott gyermek című új, ötórás színművet, amely elragadtatott kritikákat kapott a Broadwayn is azután, hogy Londonban rekordszámú Laurence Olivier-díjat söpört be tavaly. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Tíz kategóriában van esélye a díjra a felújított My Fair Ladynek is. A New York-i színházi negyedbe három évtized után visszatért, a Három magas nőben játszó Glenda Jacksont a legjobb színésznő kategóriában, az Eljő a jegesben játszó Denzel Washingtont a legjobb férfiszínész kategóriában jelölték. Mindkét színdarabot jelölték a legjobb felújítás díjára. A legjobb musical díjára jelölték még egyebek közt A zenekar látogatását és a Jégvarázst. A díj történetének jelölési rekordját a Hamilton című musical tartja, amelyet 2016-ban 16 kategóriában ajánlottak Tonyra. A Tony-díjat összesen 21 kategóriában osztják ki, kizárólag a Broadwayn bemutatott darabok között, a színházi évad után, több száz színművész, illetve újságíró ítélete alapján. Az idei gála június 10-én lesz. Borítókép: Illusztráció / A Spongyabob Kockanadrág színpadra vitt előadása 2011. május 6-án

AFP / Luis Marin