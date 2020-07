Mini Erdély-park nyílik a székelyföldi Szejkefürdőn

Olyan épületek lesznek láthatók, mint a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a székelyderzsi erődtemplom, a szászkézdi vártemplom.

Erdély számtalan történelmi épületének és épületegyüttesének a makettjeiből nyitnak állandó szabadtéri kiállítást szombaton a Székelyudvarhellyel szomszédos Szejkefürdőn.

A közel egy hektáros területen szombattól még csak mintegy negyven észak-erdélyi épület és épületegyüttes makettje lesz látható, de dolgoznak a Mini Erdély-park dél-erdélyi műemlékeket bemutató részén is.

Amint Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium projekt révén ismert Visus Kulturális Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: olyan épületek lesznek láthatók, mint a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a székelyderzsi erődtemplom, a szászkézdi vártemplom, de megtekinthető lesz többek között Kolozsvár belvárosának a makettje is abból a korból, amikor álltak még a város falai.

Elmondta: nem ugyanazzal a léptékkel kicsinyítették le az épületeket. Arra törekedtek, hogy a park sétányairól nézve látható, élvezhető legyen a látványuk. Vannak makettek, amelyek másfél-két négyzetméteres területűek, mások másfél méter magasak. Azt is célul tűzték ki, hogy az épületeknek egy kicsit a környezetét is visszaadják. A magaslatra épített várakat a parkban is sziklás környezetbe helyezték. Vigyáztak ugyanakkor arra is, hogy a látogató az épületmakettek belső udvaraira is bepillanthasson.

Fazakas Szabolcs elmondta: az Orbán Balázs sírja közelében levő egyhektáros területet 24 évre vették bérbe Székelyudvarhely városától. Hozzátette: azt is tervezik, hogy a sétányok mellé egy kisvasút pályáját fektetik le, és hamarosan kisvonatról is megnézhetők lesznek az erdélyi műemlékek.

Felidézte, a Székelyföldi Legendárium projekt egy térkép elkészítésével kezdődött, amelyen a településeket a hozzájuk kapcsolódó legendák hőseivel illusztrálták. Később elkészült a legendárium könyvváltozata is, amelybe 156 székelyföldi mondát gyűjtöttek össze és illusztráltak. A könyv sikerén felbátorodva társasjátékot, színezőt, kártyát, kirakókockát, rajzfilmeket is kezdtek készíteni a legendákból. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a legendáriumot a Kárpát-medence valamennyi régiójára kiterjesszék. Hamarosan piacra kerül a kárpátaljai legendárium kötete.