Máglyatűz: a nemzetközi könyvpiacon is megjelent a magyar bestseller 

A karácsony előtti napokban került ki a nemzetközi könyvpiacra Demkó Attila (David Autere) Máglyatűz című regényének angol változata, a „The Fury of the Tsar – Bonfire”, magyarul „A Cár Haragja – Máglyatűz” című elektronikus könyv. A magyar eredeti 2018. március 10-én, a Székely Szabadság Napján jelent meg a szerző bemutatkozó könyveként.



A Máglyatűz, ahogy a fülszövegben is áll,

„nemcsak egy regény, hanem titkosszolgálati, katonai technikák, történelmi és geopolitikai tények gyűjteménye is. Megmutatja, hogy nem csak erkölcstelen döntés volt más államok fennhatósága alá kényszeríteni több millió magyart, hanem veszélyes is.”

Mivel több, a regényben leírtakhoz kísértetiesen hasonló esemény történt a Máglyatűz megjelenése óta, például a román nacionalisták által végrehajtott erőszakos Úzvölgyi incidens vagy éppen a provokatív román hadgyakorlat Székelyföldön, a könyv iránti magyarországi érdeklődés töretlen.

Közel két évvel megjelenése után is a legnépszerűbb könyvek között van műfajában, lassan a harmadik kiadás utolsó példányai is elfogynak.

Az angol változat célja, hogy a világ közvéleménye elé tárja: egy évszázaddal a trianoni békediktátum után a szomszédos országok fennhatósága alatt élő magyar közösségek helyzete távolról sem rendezett, sőt van, ahol romlik. A jelen állapotok fennmaradása nem lehet európai érdek. Erdély vagy éppen Kárpátalja mai sorsa és jövője nem egyszerűen magyar ügy, hanem európai ügy kellene, hogy legyen.

A kisebbségbe kényszerített még mindig több mint kétmillió magyar vágyát az egyenlőségre, a magyar nyelv és nemzeti jelképek szabad használatára, az anyanyelvű oktatásra és közigazgatásra nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A nagy nemzetközi platformokon, köztük az Amazonon már elérhető The Fury of the Tsar – Bonfire című regény több mint fordítás és azoknak is adhat újat, akik a magyar eredetit olvasták. Az átdolgozott, jelentősen bővített angol kiadás három könyvben, trilógiaként fog megjelenni, az első rész a magyar eredeti első felének felel meg, de számos új jelenettel bővült, elsősorban Oroszország lehetséges mozgatórugóit mutatja be mélyebben.

A hamarosan, várhatóan 2020 januárjában megjelenő második rész a Máglyatűz második felének jelentősen kibővített változata, a 2021-re várható, minden elemében új harmadik rész pedig Ukrajnával és Kárpátaljával fog részletesebben foglalkozni.

A The Fury of the Tsar iránt a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron több országból is komoly érdeklődés mutatkozott, így a Reakció Kiadó reményei szerint finn, lengyel vagy török kiadás is megjelenhet a jövőben.