Klasszikus és kortárs magyar animációk láthatók a zágrábi Animfesten

A Nemzeti Filmintézet együttműködésével kiemelt retrospektív vetítéssorozaton mutatkozik be a magyar animációs film múltja és jelene a szeptember 28-án induló 30. Zágrábi Animafest Nemzetközi Fesztiválon.

Az idén jubiláló zágrábi az egyik legnagyobb múltú nemzetközi animációs esemény, amelyet – a franciaországi Annecy fesztiválja után – a világ második olyan filmes mustrájaként hívtak életre 1972-ben, amely kizárólag animációs filmeket mutatott be. A magyar animáció kivételes sokszínűségére olyan rendhagyó filmeken keresztül csodálkozhat rá a közönség, mint Kovásznai György Habfürdő című dokumentarista musicalje vagy Jankovics Marcell Fehérlófia című műve. A népmesei alapú egész estés rajzfilm restaurálási munkálatai tavaly készültek el a Filmarchívum és Filmlabor együttműködésében, és a felújított filmet épp a napokban mutatják be újra több európai országban és Amerikában is – közölte a Nemzeti Filmintézet pénteken az MTI-vel.

A magyar animáció aranykorát jelentő, legendás Pannónia Filmstúdiót számos rövidfilm képviseli. Az egykori Jugoszlávia lakossága körében is hatalmas népszerűségnek örvendő Gusztáv című magyar rajzfilmsorozat 1964-ben indult, a retrospektív válogatásban a legelső epizód, a Nepp József rendezte Gusztáv, az állatbarát kerül műsorra. Továbbá levetítik Varga Csaba Auguszta című, az 1980-as években népszerűvé vált gyurmasorozatának Auguszta szépítkezik című epizódját is, amelyet 1984-ben díjaztak Zágrábban.

Emellett több filmet is újonnan digitalizáltak a Filmintézet munkatársai a fesztiválbemutató alkalmából. Így például Richly Zsolt egyik első rövidfilmje, a stílusában már A kockásfülű nyúl című sorozatot megelőlegező A hétpettyes autó (1973) és Csonka György József Attila: Altató (1974) című rajzfilmje digitálisan felújítva látható a gyerekek számára összeállított, klasszikus és kortárs mese rövidfilmekből álló válogatásban.

Az NFI Filmarchívum igazgatóság által frissen készült el Milorad Krstic Ezüst Medve-díjas első rövidfilmje, a My Baby Left Me digitális felújítása is, amelyet a szerb származású alkotó az egykori Varga Stúdióban készített 1995-ben. Krstic első egész estés animációja, a Ruben Brandt, a gyűjtő tavaly fődíjat nyert Zágrábban.

A zágrábi filmválogatásban nagy hangsúlyt kapnak a kortárs fiatal és középgeneráció alkotásai is, valamint külön blokkban vetítik fiatal női rendezőink, többek között Andrasev Nadja, Bucsi Réka, Kreif Zsuzsanna, Tóth Luca és Zétényi Borbála filmjeit, melyeket az elmúlt években a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokon díjaztak.