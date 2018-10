Itt a Bohém Rapszódia filmzenéje

A 20th Century Fox és a Regency Enterprises legújabb filmje a Queen zenekarról és frontemberéről, Freddie Mercuryról szól. A film zenéiből készült album azért különleges, mert az újrakevert változatok mellett eddig soha ki nem adott felvételek is szerepelnek rajta.

A filmben hallható dalok egy részét a Live Aid-en rögzítették, a Wembley Stadionban 1985-ben. A Bohemian Rhapsody, a Radio Ga Ga, a Hammer To Fall és a We Are The Champions mellett az albumon számos más, eddig szintén ki nem adott élő felvétel is helyet kapott, melyek különböző évtizedekből, sőt különböző kontinensekről származnak.

A Fat Bottomed Girlst az 1979-es Jazz-turnén vették fel Párizsban, a Mercury és Brian May billentyűs által előadott Love of My Life című dal duettfelvétele pedig az 1985-ös Rock in Rio fesztiválon készült, amikor 300 000 ezres tömeg énekelt együtt a zenekarral.

A lemezen még három dal biztosan újdonság lesz a régi és az új Queen-rajongóknak is: We Will Rock You különlegessége például, hogy a stúdióverzióból vált élő felvételre.

A Don’t Stop Me Now az albumhoz újonnan felvett gitáros részei sokkal közelebb állnak a dal mai előadásmódjához, mint a régi, jól ismert verzió; a Doing All Right című dalt pedig eredetileg elsőként a Smile, a Queen elődje rögzítette, ahol Brian May és Roger Taylor zenélt, mielőtt keresztezték útjaikat Freddie Mercuryval.

Az album a zenekar második soundtrack albuma: az első a Flash Gordon volt, ami a rockegyüttes kilencedik stúdióalbumaként jelent meg 1980-ban.

A Bohém Rapszódia című film zenéje ezen a linken elérhető.

Borítókép: Freddie Mercury, a Queen frontembere az együttes párizsi koncertjén, 1984. szeptember 18-án.

Forrás: AFP / JEAN-CLAUDE COUTAUSSE