Ismét hazánkba látogat Billy Idol

A 80-as évek egyik legmeghatározóbb punk-rock bálványa jelenleg is aktív: nemrég négyszámos EP-vel (The Roadside) lepte meg rajongóit.

William Michael Albert Broad – azaz ahogy mindannyian ismerjük, Billy Idol – a 70-es években ragadott először hangszert, első komolyabb zenekarában pedig Clash- és Siouxsie and the Banshees-tagokkal zenélt együtt. Később a Generation X nevű formáció élén találkozhatott vele a közönség, majd a banda 1981-es feloszlása után New Yorkba költözött, és szólókarrierbe kezdett. Viszonylag hamar fejest ugrott a dolgokba, és még ugyanebben az évben megjelent első EP-je Don’t Stop címmel, amin még két Generation X track is szerepelt, amiből az egyik az azóta ikonikussá vált és rengeteg feldolgozásban hallható Dancing With Myself volt.

Elképesztően termékeny korszakát élte ekkor Billy Idol, hiszen 1982-ben megjelent első szólólemeze is (rajta többek közt a White Wedding című klasszikussal), ami több országban arany- és platinaminősítést ért el, egy évvel később pedig érkezett is a folytatás, a Rebel Yell, ami már a Billboard 200-as listájának hatodik helyéig jutott. Ezt a kilencvenes és kétezres években további hat album követte, de nincs megállás: a napokban jelent meg The Roadside című négyszámos, vadonatúj EP-je Butch Walker (Green Day, Weezer) produceri vezényletével, amit a pandémia alatt írt és amin többek közt híres, majdnem végzetes kimenetelű, két évtizeddel ezelőtti motorbalesetét is feldolgozza.

2018-as elsöprő sikerű Budapest Park-koncertje után tehát 2022. június 29-én újra hazánkban köszönthetjük a 80-as évek egyik legmeghatározóbb punk-rock bálványát, Billy Idolt!

