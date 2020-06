Hatalmas elismerést kapott Ennio Morricone és John Williams

A két világhírű zeneszerző, Ennio Morricone és John Williams nyerte el ebben az évben a spanyol Nobel-díjként emlegetett Asztúria hercegnője-díjat művészet kategóriában – hirdette ki döntését a zsűri Oviedóban.

„Tehetségükkel filmek százait gazdagították” – olvasható a méltatásban, amely kiemelte a két alkotó jelentős és változatos munkásságát, műveik maradandóságát, valamint káprázatos „képességét” a műfajok és határok átlépésére.

A 91 éves olasz Ennio Morricone zeneszerző nevéhez olyan legendás alkotások fűződnek egyebek mellett, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, A profi, Jó, a Rossz és a Csúf, A misszió és Az óceánjáró zongorista legendája.

Több mint négyszáz mozi- és tévéfilmnek írt zenét, de emellett kamaradarabok, szimfonikus művek, operák és könnyűzenei dalok szerzője. Huszonhét arany- és hét platinalemezzel büszkélkedhet, valamint Grammy-, Golden Globe-, BAFTA-, Arany Oroszlán- és Oscar-díjjal is jutalmazták hatvan éve tartó pályafutása során.

A 88 esztendős amerikai John Williams a bécsi szimfonikus hagyományok szellemiségét adta át nagy hollywoodi sikerfilmeknek, több száz műve között olyan alkotások szerepelnek, mint a Csillagok háborúja- és az Indiana Jones-filmek, az E.T. vagy A cápa. Neve összeforrt olyan sztárrendezőkével, mint például Steven Spielberg vagy George Lucas – emlékeztetett a zsűri.

Williams kapta a ma is élő művészek közül a legtöbb, összesen 52 Oscar-díj jelölést, eddig öt alkalommal vehette át az aranyozott szobrot. Huszonötszörös Grammy-díjas, négy Golden Globe- és hét BAFTA-díj tulajdonosa, több egyetem díszdoktora. Tizenhárom éven át volt a Boston Pops Orchestra igazgatója, rendszeresen dolgozik együtt a Bostoni és a New Yorki Filharmonikusokkal is.

A két zeneszerzőt 21 ország 42 jelöltje közül választották idén a legjobbnak ebben a kategóriában, amelyben utoljára 2011-ben nyert zeneművész. Akkor Ricardo Mutti olasz karmestert tüntették ki.

Az Asztúria hercegnője-díjat művészet kategóriában tavaly Peter Brook brit színházi rendező vehette át, korábbi díjazottak között van Francis Ford Coppola, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassman, Bob Dylan és Pedro Almodóvar is.

Az elismerést 40. alkalommal adják át az októberi ceremónián Oviedóban, az esemény házigazdája a spanyol királyi család. A nyolc kategória kitüntetettjei a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (17 millió forintos) pénzjutalmat vehetnek át.