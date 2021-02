Hamarosan megjelennek Paul McCartney emlékiratai

Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg – jelentette be szerdán az Allen Lane brit és a Liveright amerikai könyvkiadó.

A 78 éves McCartney

154 dalon keresztül követi végig életét tinédzserkorától és John Lennonnal való együttműködésének kezdetétől szóló karrierjéig a The Lyrics: 1956 to the Present című műben.

Paul Muldoon ír költő lesz a kötet szerkesztője és a bevezető megírásában is segédkezik.

„Számtalanszor kérdezték tőlem, hogy fogok-e önéletrajzot írni, de soha nem volt megfelelő az idő erre” – közölte szerdán a zenész.

„Egy dolog volt, amire mindig módot találtam akár otthon, akár úton voltam, az pedig a dalszerzés.

Tudom, hogy egyes emberek, ha elérnek egy bizonyos kort, szeretik elővenni naplójukat, felidézni a múlt mindennapjainak az eseményeit, de nekem nincsenek ilyen feljegyzéseim.

Nekem csak a dalaim vannak, amelyek ugyanezt a célt szolgálják. Ezek a dalok átívelik egész életemet”

– tette hozzá.

A kiadók régóta várnak egy McCartney-önéletrajra, még akkor is, ha a zenész gyakran beszélt a múltról és részt vett Barry Miles Paul McCartney: Many Years From Now című könyvének elkészültében vagy a The Beatles Antológia című könyv és dokumentumfilm megszületésében.

A Beatles együttes egyik tagja sem írt hagyományos, átfogó életrajzot. John Lennon két könyvben ugyan közreadott történeteket, verseket, rajzokat, de 40 éves korában 1980-ban megölték őt. Ringo Starr Another Day In the Life című könyve fotókra és idézetekre épült, mert a dobos úgy vélte, hogy egy hagyományos memoár több kötetet ölelne fel.

A kötetet megjelentető két kiadó szerint az emlékiratokban McCartney dalait ábécérendbe szedik, és McCartney elmondja, hogy mikor és hol írta azokat, és mi inspirálta őket. Az amerikai kiadás két kötetben fog megjelenni.