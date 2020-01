Egy lengyel ellenállóról szóló életrajz kapta a nagydíjat

Jack Fairweather olyan történetet vetett papírra, amely elveszett a történelem sodrában.

A náci haláltáborba, Auschwitzba beszivárgó lengyel ellenállóról szóló The Volunteer (Az önkéntes) című életrajz kapta meg a Costa Könyvdíj (Costa Book Award) zsűrijétől az év könyvének járó elismerést kedden Londonban.

A könyv szerzője, Jack Fairweather korábbi haditudósító elmondta: olyan történetet akart írni, amely elveszett a történelem sodrában. Életrajzi műve éppen az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának 75. évfordulóján nyerte el a 30 ezer fonttal (12 millió forinttal) járó brit irodalmi díjat.

A walesi szerző könyve Witold Pileckiről szól, aki 1940-ben beszivárgott az auschwitzi náci koncentrációs táborba, hogy szabotázsokat kövesen el a tábor létesítményei ellen, bizonyítékokat gyűjtsön a zsidók tömeges meggyilkolására és hírekkel lássa el a holokausztról a szövetségeseket.

Pilecki 1943-ban szökött meg a táborból, és 1944-ben harcolt a varsói felkelésben. 1948-ban a lengyel kommunista rezsim kivégezte, és története csak a kilencvenes években került nyilvánosságra. Fariweather szerint Pilecki a második világháború egyik nagy hőse volt. Tanúja volt az emberiség legsötétebb pillanatainak, mégis elég bátor volt ahhoz, hogy ellenálljon – fogalmazott az író a BBC-nek nyilatkozva.

„Aki elolvassa a könyvet, azt éppúgy inspirálhatja Pilecki története, mint engem”

– hangsúlyozta hozzátéve, hogy az életrajznak erős üzenete van a ma élők számára is.

A Costa Könyvdíj zsűrije „a történelmi életrajzok rendkívüli mesterműveként” méltatta a könyvet.

Tavaly az év könyve díjat szintén egy történelmi életrajz nyerte el: a The Cut Out Girl egy zsidó lányról szól, aki Hollandiában bujkált a második világháború alatt.

A Costa Könyvdíj öt kategóriagyőztesét január elején hirdették ki.

Az életrajzi művek közül Fairweather művének ítélték oda a díjat, a legjobb regény Jonathan Coe Middle England című könyve lett, a debütáló regényírók közül Sara Collins nyert The Confession of Frannie Langton című művével, a költők közül Jean Chan győzött Fleche című kötetével, a gyermekkönyvek mezőnyéből pedig Jasbinder Bilan munkája, az Asha & the Spirit Bird lett díjazott.

A kedden Londonban megrendezett díjátadó ceremónián az amerikai származású, de Londonban dolgozó tanár, Anna Dempsey kapta a 3500 fonttal járó Costa novelladíjat.

A Costa Könyvdíjat, amelyet korábban Whitbread Könyvdíjnak neveztek, 1971-ben alapították a kortárs brit irodalom támogatására. A korábbi díjazottak között van Seamus Heaney, Ted Hughes és Sebastian Barry, ők többször is megkapták az elismerést.

Borítókép: illusztráció