Zenés évadra készül a Kecskeméti Nemzeti

Csütörtök délelőtt kihirdették a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021/22-es évadának műsortervezetét. A Karinthy jubileum, a Petőfi emlékév és a színház 125 éves fennállása is komoly szerepet játszott az új darabok kiválasztásánál, amelyek előadására Polyák Lilla és Járai Máté színművészek is csatlakoznak a társulathoz.

125 éve a város szívében – így hangzik a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évadszlogenje.

– A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021. október 14-én ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. 1892-ben I. Ferenc József apostoli magyar király és Erzsébet királyné császári és király felségek királlyá koronázásának 25. évfordulója alkalmából döntött úgy Kecskemét város tanácsa, hogy színházat épít, amelyet 1896-ban adtak át – idézte fel Cseke Péter, a színház Kossuth-díjas igazgatója. – Az évforduló méltó megünneplésére Lévay Szilveszter – Michael Kunze: Elisabeth című musicalét választottuk. Emellett számos, a 125. évadhoz kapcsolódó kiegészítő programmal is készülünk majd közönségünknek.

Az évad másik alappillére lesz Karinthy Ferenc születésnapjának 100. évfordulója. A Kossuth- díjas magyar író, drámaíró, dramaturg két egyfelvonásos darabját tűzi műsorra a Kecskeméti Nemzeti és a Karinthy Színház egy koprodukció keretében: a Gellérthegyi álmokat és a Dunakanyart láthatják a nézők először Kecskeméten, majd Budapesten. A közelgő Petőfi-emlékév alkalmából pedig Petőfi Sándor egyetlen, 1846 telén keletkezett drámájából készül színpadi produkció.

– Három nagyszínpadi zenés produkcióval örvendeztetjük megy a nézőket: az Elizabeth című musicallal, a Cirkuszhercegnő című nagyoperettel, illetve a Bánk bán című nagyoperával – mesélte Károly Katalin, a zenei tagozat vezetője. – A teljes zenei apparátusunk számára hatalmas feladat és kihívás, de egyben csodálatos lehetőség is mindez.

Neves színészek csatlakoznak a társulathoz

Többek között Polyák Lilla és Járai Máté nevével találkozhatnak majd a nézők a Kecskeméti Nemzeti Színház 2021/22-es évadában. Polyák Lilla az Elizabeth című musical főszerepére érkezett Kecskemétre, ahol a színművésznő saját elmondása szerint szinte otthon érzi magát.

– Nagyon örültem a felkérésnek, egyrészt azért, mert Szente Vajkkal egy kiváló munka- és baráti kapcsolat van közöttünk, és mindig élmény vele dolgozni. Ez számomra már garancia arra, hogy eredményes munkafolyamatnak nézünk elébe. Ezen kívül az Elizabeth egy olyan szerep az életemben, amit már eljátszottam, de azt éreztem, hogy nagyon sok maradt még benne. Őszintén szólva, nem számítottam rá, hogy még egyszer megtalál, így egy igazi ajándék számomra – árulta el Polyák Lilla. – Talán többen tudják rólam, hogy én félig kecskemétinek vallom magam, ugyanis édesapám a város szülötte. A család ezen része Kecskeméten él azóta is, gyerekkoromban is rengeteget jártam a városban és azóta is, ha ide jövök, úgy érzem, mintha hazaérnék.

Új társulati tagként köszönthetjük Járai Mátét is, aki az 1×3 néha 4című vígjátékban és a Cirkuszhercegnő című operettben mutatkozik be.

– Decemberben forgattuk Kecskeméten a Csoportterápia című filmet, amit Cseke Péter rendezett. Szente Vajk, a darab egyik szerzője is játszott benne. Jólesett, hogy a kiváló hangulatú forgatás közben mindketten megkerestek azzal, hogy szeretnék, ha a Kecskeméti Nemzeti Színházban játszhatnék a jövőben. Vajkkal már több ízben dolgoztunk együtt, Pétert pedig gyerekkorom óta ismerem mint színészt, tehát egy nagyon jól eső visszajelzés, hogy meginvitáltak – számolt be az együttműködésről a színész.

Sipos Imre lett a prózai tagozat vezetője

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház prózai tagozatának vezetésével Sipos Imrét bízták meg. A miskolci születésű színész, rendező számára nem lesz teljesen ismeretlen a feladatkör, hiszen a Pesti Magyar Színház menedzser-, majd a Bartók Kamaraszínház művészeti igazgatójaként szerzett már hasonló tapasztalatokat. Kecskeméten a színházi műhelymunkát és a fiatal színházi alkotók fejlesztését tartja fő küldetésének.

– Nagyon jó érzés minden ember számára, ha bizalommal fordulnak hozzá, és elismerik a szakmai tevékenységét – fogalmazott Sipos Imre. – Úgy érzem, hogy én most bizalmat kaptam a színház vezetésétől, és ezt szeretném a munkámmal meghálálni.

Kilencedik évadát kezdi a Kecskemét City Balett

– A színház zenés bemutatóiban évről évre megvalósuló intenzív és magas minőségű táncművészeti jelenlét ezúttal az Elizabeth című musicalben és a Cirkuszhercegnő című nagyoperettben mutatkozik majd meg. A balettegyüttes életének igazi mércéje azonban minden évadban a saját táncszínházi bemutató – konstatálta Barta Dóra, a KCB művészeti vezetője. Az ő koreográfiájában mutatják be a magyar operairodalom egyik mindenki által ismert, emblematikus klasszikusát, a Bánk Bánt. Gyermekeknek, de akár az egész családnak is szóló előadásunk, a Hamupipőke továbbra is műsoron marad.

Bemutatók a 2021/22-es évadban

Katona József Nemzeti Színház

Lévay Szilveszter – Michael Kunze: Elizabeth musical (2021. október 15.)

Kálmán Imre – Julius Brammer – Alfred Grünvald: A cirkuszhercegnő operett (2022. január 07.)

William Shakespeare: Rómeó és Júlia színmű (2022. március 18.)

Erkel Ferenc – Egressy Béni: Bánk Bán opera + Erkel Ferenc – Barta Dóra: Bánk bán balett (2022. április 15.)

Gyermekelőadások:

Tóth Kata – Varga-Huszti Máté: A jegesmedve szerelmese klímamese (2021. november 04.)

Gulyás Levente – Szente Béla: Rigócsőr király zenés mesejáték (2022. január 26.)

Kelemen László Kamaraszínház

Ray Cooney – Tony Hilton: 1×3 néha 4 vígjáték (2021. október 22.)

Agatha Christie: Pókháló krimi (2022. január 8.)

Thorton Wilder: A mi kis városunk színmű (2022. március 11.)

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna történeti dráma (2022. április 29.)

Ruszt József Stúdiószínház

Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok, Dunakanyar két egyfelvonásos (2021. szeptember 21.)

Georg Büchner: Leonce és Léna színmű (2021. november 19.)

Kecskeméti törvényszék

Ferdinand von Schirach: Terror tárgyalótermi dráma (2021. november 12.)

Továbbra is műsoron marad:

Bernard Slade: Jövőre, veled, itt 2. romantikus vígjáték

Woody Allen: Férjek és feleségek komédia

Charles Perrault – Grimm testvérek: Hamupipőke mesebalett