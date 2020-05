Zenekarokkal mutatják be Tiszakécske turisztikai értékeit

Tiszakécske Sessions címmel forgatnak akusztikus zenei videókat neves együttesek és előadók közreműködésével Tiszakécske és környéke legszebb pontjain. Az alkotók ilyen módon szeretnék közelebb hozni a zenét az emberekhez a nehéz időkben, egyben felhívják a figyelmet Tiszakécske turisztikai értékeire is.

A koronavírus-járvány miatt hazánkban is teljesen leállt a koncertélet. Sánta Zoltán, a tiszakécskei művelődési központ és a város koncertszervezőjének született az az ötlete, hogy ezért rendhagyó módon hozzák közel a zenét az emberekhez, úgy, hogy egyben a város arculatát is erősítsék. Ismert és feltörekvő zenészekkel, Tiszakécske nevezetes helyszínein készítenek zenei session videókat Tiszakécske Sessions címmel. A session angol nyelvű elnevezése egy különleges zenei formának, melyben az énekesek és zenészek a szokásostól eltérő környezetben, sok improvizációval adják elő számaikat. A környezet igen változatos lehet, a bároktól a terekig, vagy egy-egy nevezetes turisztikai attrakció is a produkció helyszínéül szolgálhat. Ez egy nagyon élettel teli műfaj, melyben a környezet minden háttérzaja hallatszik a felvételen.

A zenei videókat a város és környéke turisztikailag vonzó pontjain forgatják majd. Sánta Zoltán elmondta, hogy Tiszakécske jelentősnek számító idegenforgalma a járvány kitörése miatt gyakorlatilag leállt, csakúgy, mint a koncertezés, ezért kettős haszonnal jár a videók elkészítése: közvetlenebb formában élvezhetik az emberek a zenét és egyben Tiszakécske turisztikai értékeire is felhívják a figyelmet a készítők. A videókat várhatóan a Tisza-kanyar, a Holt-Tisza, a templomok és egyéb nevezetes épületek nyújtotta környezetben forgatják.

Elkezdték szervezni az együttműködő partnereket is, az első együttes az IDEGEN zenekar lesz és várhatóan Ferenczi György, valamint az akusztikus formációval rendelkező Pribojszki Mátyás szájharmonikás is szerepel majd egy-egy felvételen. Folynak a tárgyalások a Kies és a Nene zenekarokkal és később helyi és környékbeli, komoly zenei minőséget képviselő formációk is helyet kapnak a sorozatban, akik saját műveiket adják elő a forgatásokon.

Sánta Zoltán elmondta, hogy azonnal elkezdenék a felvételek elkészítését, amint a korlátozások feloldása ezt lehetővé teszi. A forgatások kevés embert mozgatnak, hiszen az előadókon kívül operatőr, hangmérnök, fotós lesz jelen a munka során. A járvány lecsengésével ha újraindul az élet és koncertezés, akkor a Tiszakécskén fellépő együttesekkel is szeretnének felvenni videókat.

Az elkészült videók egyszerre több helyen is megtekinthetők lesznek, a város és az Arany János Művelődési Központ honlapján, illetve a Tiszakécske Sessions közösségi oldalán is közzé teszik azokat.