Walter Gábor festményeiből nyílt kiállítás az udvarházban

A négy éve elhunyt Walter Gábor festőművészre emlékeztek meg családtagjai, barátai, tisztelői a Szecsődi Udvarházban. Az emlékkiállításon felesége és barátja, Szecsődi György idézte fel munkásságát, élete kedves pillanatait.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Szecsődi Udvarház új színfolt a kulturális körökben. Szecsődi György néhány éve vásárolt ingatlant Kerekegyháza központjában, ahol a hangulatos udvarban színpadot épített és kiállítóhelyet alakított ki. Létrehozta a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubját, ahol ezen a nyáron is kéthetente vasárnap összejönnek az irodalom, a zene, a művészet művelői és pártolói. A programok nagyon változatosak: amatőr és profi előadók színesítik műsorukkal az ott töltött órákat.

Legutóbb Walter Gábor festőművész emlékkiállításával kezdődött meg a találkozó. Walter Gábor kecskeméti festőművész négy évvel ezelőtt, fiatalon, váratlanul hunyt el. Szecsődi György jóbarátja volt, így a házigazda személyes indíttatásból is örömmel adott otthont a tárlatnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Walter Gábor felesége, Walterné Laczlavik Zsuzsa saját és Szecsődi György gyűjteményéből állította össze az alkalmi tárlatot.

– Gábor különböző korszakaiból származó festményeket, grafikákat mutattam be a Szecsődi Udvarház közönségének – mondta a művész felesége. – Volt közöttük horvát tengerpart ihlette festmény, női portrék, német piacot megörökítő olajfestmény és természetesen a híres jazzsorozat egyik képe is. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Gábor képeiből kiállítást mutathattam be. Lassan öt éve, hogy elment, de rajtunk kívül sokaknak még mindig nagyon hiányzik. Ez a tárlat most a kezdet, hamarosan újabb és nagyobb kiállításon találkozhat a közönség a képeivel. Várhatóan ősszel Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, majd később Budapesten is nyílik emléktárlata, egyik barátja galériájában – tette hozzá.

A megnyitóbeszédben Walter Gábor méltatása során elhangzott, nagyon szeretett alkotni, de mindig küzdött azért, hogy az alkotás szeretete mellett a családjának is biztos megélhetést nyújtson. Az első képeivel felesége kezdett el – a jó értelemben – házalni. Az első vevők egyike volt Szecsődi György, akivel később barátsággá alakult a kapcsolat.

A megnyitón Szecsődi György házigazda is megemlékezett barátjáról. Felelevenített több kedves pillanatot.

A Szecsődi Udvarház vasárnapi programjának csak indítója volt a kiállítás, azt követően a versek, majd a zene vette át a fő szerepet. A Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének néhány tagja verseket olvasott fel, majd kezdetét vette a zene, a tánc. A hangulatról Tóth Tibor, alias Tibi bácsi gondoskodott, a táncházat pedig Teleki Katalin vezette.

Együtt hódolnak szenvedélyüknek

Nagyon sok művészetszerető ember van, de nincs fórumuk, nem tudnak hol bemutatkozni. A Szecsődi Udvarház azonban szívesen fogadja őket. Programjaikra sorra jelentkeznek be az előadók, komplett zenekarok. A klub népszerűsége egyre nő, a kulturális közösség a bemutatott produkciók színvonala miatt szakmai berkekben is elismerést vívott ki magának.