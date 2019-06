Vörösben és feketében alkottak

Vörös és fekete 2019 címmel új tárlat nyílt szerdán Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A vörös és a fekete szín jegyében készült alkotásokhoz igazodtak a látogatók is, a legtöbben e két színt kombinálták öltözetükben.

A Vörös és Fekete 2019 című tárlat kettős jubileum alkalmából jött létre. A rendezvény az első Vörös és Fekete képzőművészeti tárlat 25. évfordulója és a Mácsai Ügyvédi Iroda alapításának 20. évfordulója előtt tisztelget. A kiállítás megálmodója Bátayné dr. Mácsai Anikó ügyvéd volt, aki nagy művészetpártoló. Szerette volna, ha a helyi alkotók újabb teret kapnak bemutatkozásra, és saját ügyfeleinek pedig egy nem mindennapi kiállítás élményével szerette volna bizonyítani, hogy a művészet öröm, szépség és szabadság. A múzeum nagy termében a falakon és előtte 48 kortárs alkotó több mint hetven festményét, grafikáját, szobrát és egyéb technikával készült alkotását csodálhatta meg a mintegy kétszáz fős közönség.

A köszöntők sorában dr. Mácsai Anikó hangsúlyozta: a célja az volt, hogy az alkotók szavak nélkül sugallják alkotásaikon keresztül a szépséget. – Azért esett a választásom a Vörös és fekete mottóra, mert kíváncsi voltam arra, hogy ha kibillentem a komfortzónájukból a művészeket, mit hoz ki belőlük e két szín kombinálása – árulta el.

A tárlatot dr. Farkas Gábor Ybl-díjas építész nyitotta meg. – A megnyitónak fontos része ez az élő installáció a vendégek vörös és fekete öltözetével. Örülök, hogy ennyien vállalták, hogy ruházatukban is igazodnak a kiállítás mottójához. Ettől lett még különlegesebb ez az esemény – mondta. – Öt évtizedes tárlatlátogatói tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy mindig azok a kiállítások sikeresek, ahol helyi élő alkotó munkáit ismerheti meg a közönség. Ott mindig megmutatkozik az összetartozás ereje, a művészt mindig tisztelet és szeretet övezi. Most is így van ez. Ráadásul ez a kiállítás – a két szín ellenére is – színesen gazdag képet mutat. Mácsai Anikó – tökéletes körítéssel – hozta közelebb az alkotókat és a művészetet szerető embereket. Csak arra biztathatom őt, hogy ne várjon újabb 10-15 évet a következő Vörös és fekete kiállítással, néhány év múlva újra jöjjünk össze.

A kiállítás rendezője Vámos Zoltán alkotóművész volt.