Visszatér a Négy évszak a Kecskemét City Balett repertoárjába

November 6-ától újra látható a Kecskemét City Balett első, ma már ikonikus táncszínházi előadása, a Négy évszak. Vivaldi halhatatlan remekművét a posztmodern minimalista zeneszerző, Max Richter komponálta újra, olyan izgalmas összhatást teremtve, amely egyszerre érinti meg a fiatalokat és a barokk zene kedvelőit. A mélyebb emberi rétegeket is feltáró táncszínházi adaptációról, a színpadi önazonosság erejéről és a Kecskemét City Balett rendkívüli aktivitásáról Barta Dóra művészeti vezetővel beszélgettünk.

– Miért a Négy évszak lett a Kecskeméti City Balett bemutatkozó előadása 2014-ben?

– Alkotóként folyamatosan inspirálódom. Jelen esetben a zene volt a legerősebb forrás, ami arra késztettet, hogy ezt a művet átdolgozzam, de valójában nem Vivaldi populárisra érett örökzöldje volt számomra izgalmas, hanem Max Richter posztmodern zeneszerző, aki korszerű, minimalista zenei hangzással komponálta újra a Négy évszakot. Kettőjük zenei találkozásából olyan izgalmas textúra született, amiben örömét leli az is, aki a barokk zenei hagyományokat szereti és az is, aki a kortárs felé hajlik. A zenemű gyönyörűen ível át Vivalditól napjainkig és úgy éreztem, hogy ez az átirat kiválóan alkalmas táncszínházra.

– Hogyan jött a darab megújításának az ötlete?

– A bemutató óta eltelt közel hét évben rendszeresen érkeztek felém a kérdések, hogy mikor lesz újra látható az előadás. Ez a mű volt a nézők első benyomása a társulatunkról, és emlékezetes pillanatokon keresztül nyitotta meg az ajtókat a szívük felé. Többen megfogalmazták már nekem, hogy azóta másként tekintenek a táncra. A Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírása jó lehetőséget kínált arra, hogy újra elővegyük a darabot.

– Mitől olyan népszerű ez az előadás?

– A Négy évszak a mi előadásunkban elsősorban nem a primer, évszakokról szóló szintet emeli ki, hanem megmutatja, hogy egy mélyebb rétegen keresztül milyen szép paralellitás futtatható az emberi létezés formáival. Az évszakoknak meg van a helye az emberi létezés különböző korszakaiban; a tavasz a fiatalság energiája, a szenvedélyes létezés a nyárban, az ősz bölcselete, megnyugvása, és a végén az elmúlással való szembenézés olykor magasztos pillanatai, amit a tél nyújt. Ezeket a szép képi és hangulati kapcsolódásokat érzékeltem, amiket a zene kiválóan alátámasztott. Ettől vált igazán emelkedetté a mondanivaló, így alkotóként és nézőként sem csak az élet – születésen és halálon belüli- körforgásában gondolkozhatunk, hanem a létezés szélesebb spektrumaiban is.

– Mennyiben változott a mostani előadás?

– Nagy változások nincsenek. Visszanézve a régi darabjaimat, szinte mindig találok benne valami újítási lehetőséget, azonban a Négy évszaknál nem éreztem késztetést erre, ami engem is meglepett. Sajnos tavasszal a pandémia éppen a főpróbahetünket állította le, amikor hatalmas lendületet, kohéziót és erőt láttam a társulatban, éreztem, ahogy kiteljesedtek művészileg ebben a műben. Szerencsére most sincs másképpen. Ez a darab megadja a lehetőséget, hogy a táncművész az elemi létezését mutassa meg a színpadon. Mi nagyon sokszor olyan cselekményes baletteket hozunk létre, ahol egy-egy karakter megformálása a fontos, az átlényegülés. A Négy évszak megjelenítése során azonban közelebb maradhatunk önmagukhoz és ez minden táncművész kifejező erejét ösztönösebbé teszi. Nagyon szép világa van az önazonosságnak, a test beszédesebbé válik a mozdulatok áltat. Látom, hogy a táncosok közül sokan valósággal fürödnek ebben a szabadságban és ez az egyértelműen belülről fakadó kifejezés olyan nyugodt szárnyalást enged nekik, amely a néző számára is megemeli, még különlegesebbé teszi az élményt. Egy nagyon kemény, de nagyon sikeres munkafolyamatban van a társulat, a színházi tánctagozat. Nemrég adtuk elő a Traviata-t a Művészetek Palotájában, ahonnan a pécsi Nemzetközi Tánctalálkozóra siettünk, ahol vendégként léphettünk a színpadra. Felújítottuk a Mutatvány de la Danse-t és az Anna Karenina előadásunkat is, ami Kecskemét mellett szintén látható volt Budapesten is a Nemzeti Táncszínházban. Megtartottuk már a Hamupipőke premierjét és most a Négy évszak fog visszatérni a színpadra. Elképesztően aktív, magas hőfokon izzó, nagyon összeforrott egység most a Kecskemét City Balett és örömmel látjuk, hogy ezt a közönségünk is értékeli.