Videóklip is készül a zenekar első kislemezének dalaihoz

Megjelent a kecskeméti LivingRoom zene­kar első kislemeze, Körutazók címmel. Ennek apropóján beszélgettünk a fiúkkal, Pál Benjáminnal és Friderikusz Péterrel.

– Zenekarotok 2016-os megalakulás óta a felállásban történt változás? Továbbra is ketten zenéltek, vagy mint a lemez is mutatja, vannak más zenészek is?

– A formáció továbbra is duó, viszont a most megjelent Körutazók lemez kapcsán volt szerencsénk együtt dolgozni Horváth Barnával (Jappan & Barnsz), akivel barátságot kötöttünk, és tiszteletbeli LivingRoom-taggá vált, ami abban is megnyilvánul, hogy a nagyobb koncerteken vele kiegészülve állunk színpadra.

– Zenei stílusotokat hova sorolnád?

– Alternatív pop vagy progresszív popként szoktuk besorolni.

– A lemez kézzel fogható lemez vagy digitálisan elérhető? Megéri ma kiadni lemezt?

– Mi a digitális terjesztést tartjuk előnyösebbnek, hiszen így több emberhez elérhet a zenénk. Habár a kézzel fogható, fizikai hanghordozók is újra kezdenek népszerűek lenni, például bakeliten. Így van rá esély, hogy a jövőben mi is megjelentetünk lemezt ebben a formában.

– Csak saját dalokat játszotok?

– Törekszünk a műsoridőt saját dalokkal kitölteni, de előfordul, hogy feldolgozunk dalokat, viszont ezeket áthangszereljük, saját stílusunkra formáljuk.

– A lemezen hogy jött képbe Arany János verse? Verseket is megzenésítetek?

– Szeretjük a verseket. Arany János 1852-ben írt költeménye ma is aktuális. Mintha a mai generációnak szólna sok-sok év távlatából. Ez fogalmazódott meg bennünk, mikor rátaláltunk Arany János A világ című versére. Több alkalommal szemezgettünk, keresgéltünk már versek között, legutóbb Lesznai Anna egyik költeményét zenésítettük meg.

– Nyáron hol láthat benneteket a közönség? Augusztus második felétől felléptek-e esetleg nagyobb fesztiválon?

– Sajnos a járványhelyzet miatt a nyárra lekötött koncertek nagy része elmarad. Tavaly nyáron volt lehetőségünk hangulatos zenélésre egy csodálatos környezetben a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, idén ez a koncert szintén elmarad. Július 23-án találkozhat velünk legközelebb a kecskeméti közönség, a Kéttemplom kávézó teraszán adunk akusztikus koncertet. A nagyobb fesztiválokon nem veszünk részt ezen a nyáron, viszont szeptember 5-én várunk mindenkit sok szeretettel a budapesti Instant-Fogas Komplexumba, ahol a Fangler’s zenekarral lesz közös koncertünk.

– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

– A most megjelent kislemezünk dalaihoz forgatunk klipet, illetve gőzerővel dolgozunk a nagylemezen. A karanténidőszak alatt volt lehetőségünk lecsendesedni és az alkotómunkára több időt szánni, melynek eredménye sok új dal lesz.