Véget ért a Petőfi Emlékév Kiskunfélegyházán

A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakjára, Petőfi Sándorra emlékeztek halálának 170. évfordulóján Kiskunfélegyházán abban az emlékházban, ahol a költő gyermekéveit töltötte. Az ünnepség egyben a Petőfi Emlékév záróeseménye is volt.

Petőfi Sándor a hazájáért életét is feláldozni kész költő és forradalmár ismereteink szerint 1849. július 31-én a segesvári csatában lelte halálát. Százhetven évvel ezelőtt Bem József merészen vállalta az oroszok elleni ütközetet, a magyar katonák azonban nem bírtak a túlerővel, fejvesztve menekültek. Köztük volt Petőfi Sándor is, annak ellenére, hogy Bem előző nap megtiltotta neki, hogy részt vegyen a csatában. Petőfi azonban Bemet nem hagyta el. Segesvári csata elveszett, a történelem úgy tartja számon, hogy ez a csata volt az, melyben a szabadságharc költője is odaveszett – ismertette Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója.

Elmondta, a követő évtizedekben sok-sok hír, álhír terjedt arról, hogy mégsem halt meg Petőfi a segesvári csatában. Több szélhámos is jelentkezett, hogy látták Petőfit, vagy éppen ők maguk azok. Sokan felültek ezeknek az álhíreknek, amelyekről azonban gyorsan bebizonyosodtak, hogy nem igazak. De a nem biztos és a mi lett volna, ha napjainkig is bennünk van. Pedig azon a csatatéren egy jeltelen sírban ott nyugszik Petőfi – hangsúlyozta az igazgató, aki azt is elmondta, hogy nem csak Petőfi előtt hajtjuk meg fejünket, hanem valamennyi ’48-as honvéd előtt, akik hittek a szabadságharcban.

„Anyám, az álmok nem hazudnak; Takarjon bár a szemfödél: Dicső neve költő-fiadnak. Anyám, soká, örökkön él.”

– Nincs olyan jóslat a magyar történelemben, amely ilyen pontosan kiteljesedett. Aki a jövendölést írta, nem más, mint Petőfi Sándor. A márciusi forradalmat követő szabadságharcot leverték, de a nép évszázadokon át megőrizte emlékezetében – fogalmazott a megemlékezésen Tóth Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató, az Országos Petőfi Társaság elnökségi tagja. Azt is elmondta, hogy részt vett a Fehéregyházán megtartott Petőfi ünnepségen a félegyházi delegáció tagjaként, a fehéregyházi múzeum tömegsírjáról pedig egy marék földet hozott a Petőfi Emlékházhoz, hogy egyesülhessen a kezdet és a vég, a gyermekkor és a tömegsír helyszíne.

Lemez is készült a Petőfi versekből

Kiskunfélegyháza város képviselő-testülete 2018-2019-es esztendőt Petőfi Emlékévnek nyilvánította Petőfi Sándor születésének 195. és halálának 170. évfordulója tiszteletére. Az emlékév 2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napján nyílt meg. A másfél év során számos eseménnyel emlékeztek Petőfi Sándorra, több helyi és országos kutató tartott előadást, felolvasó délutánokat szerveztek, rajzpályázatot és országos szavalóversenyt hirdettek, több kiállítás nyílt, megújult a Petőfi Emlékház állandó tárlata is. A fiatalokat megszólítva helyismereti vetélkedőt és diáktalálkozót rendeztek, Petőfi megzenésített verseiből lemezt készítettek. A Petőfi nevét viselő középiskolák és a Petőfi emlékhelyek képviselői, illetve a Hrúz és Petrovics család leszármazottai találkoztak Félegyházán. Az Emlékév zárásaként a félegyházi küldöttség részt vett a fehéregyházi Petőfi Emléknapon, ahol arra 20 éves évfordulóra is emlékeztek, amikor felavatták azt a Petőfi szobrot, amelyet Félegyháza adományozott Fehéregyházának cserébe a tőlük kapott Petőfi szoborért. Mészáros Márta arról is beszámolt, hogy az emlékév alkalmából Hunyadi László szobrászművész Kiskunfélegyházának ajándékozta első alkotását, egy Petőfi-mellszobrot, amely a Petőfi Emlékházban kapott helyet.