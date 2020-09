Varázslatos képzőművészeti alkotások a megyei kórház előcsarnokában

Takács Jolán Anna, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház röntgen asszisztens munkatársának képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás múlt héten az intézmény megújult előcsarnokában.

Ezzel a megnyitóval egyben felavatták az idén elkészült Lift Galériát, mely Szemők Zsuzsanna szobrászművész tervei alapján a SZÍN-TÉR PROJEKT egyik fő eleme.

A kecskeméti megyei kórház főigazgatójának, Dr. Svébis Mihálynak régi vágya volt, hogy hogy az előcsarnok egyszer a lélek nyugalmát is szolgáló barátságos, funkcionális térré alakuljon át. Az intézményben számos tehetséges művész munkatárs dolgozik, ezért a kórház régi vágya teljesült a Lift Galéria kialakításával. Az előcsarnokban található lift körül egy olyan kiállítótér nyílt, mely alkalmas a kórházi munkatársak és egyúttal a pszichiátriai betegek alkotásainak állandó vagy ideiglenes kiállítására is.

A megnyitón, a jelenlegi látogatási tilalom, és járványügyi helyzet miatt csak munkatársak vettek részt. Az egybegyűlteket Dr. Svébis Mihály főigazgató úr köszöntötte. Takács Jolánnak meglepetés műsorral készültek kollégái, verset mondott Nagyné Sztana Cecília, a Sürgősségi Betegellátó Osztály triázs nővére, majd Olasz Csaba, az Olasz Meló zenekar frontembere énekelte el neki kedvenc Frank Sinatra dalát. A kiállítás, melyen tűzzománc és akvarell képek láthatók, megtekinthető 2020. november végéig.

Takács Jolán Anna, Jolika 1982 óta dolgozik a kecskeméti megyei kórházban, mint röntgenasszisztens. A képzőművészet szeretete gyermekkorára tekint vissza. A rajzolás és a festészet iránti vonzalma gyermekkorától végigkísérte, de felnőttként kezdte el magát képezni ezen területen, leginkább a szülei halálát követően. 10 évig tanult a Bruncsák András vezette Képzőművészeti Szabadiskola rajz-festő osztályában. Elsősorban akvarell és pasztell technikával festett (realista stílusban), emellett 26 éve foglalkozik aktívan tűzzománc művészettel. Sok témát merít ezen a területen a Bibliából, monda- és regevilágból. Régebben készített akvarell és pasztell technikával portrékat is. A tűzzománc díszítőművészet, ebben szabadon szárnyalhat fantáziája. Különböző technikákat is kipróbált már, de a karcolt-festett technika áll hozzá legközelebb.

48 közös kiállításon szerepeltek a képei, 15 önálló kiállítása volt Magyarországon. Mindig is érezte, hogy a képzőművészet terén még van feladata, a munkája mellett ez igazi feltöltődést jelent számára.