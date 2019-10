Újraindul a Fülöpkei Szomszédok sorozat

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újra elindulhat a Fülöpkei Szomszédok című közösségépítő sorozat a helyi faluházban.

Kovács Márta, a faluház vezetője lapunknak elmondta, 250 ezer forint támogatást nyertek a Hírös Agóra értékmentő-értékteremtő programok a Kecskeméti járásban című pályázatán, ami lehetőséget teremt arra, hogy kéthetente újra találkozzanak a faluházban a Fülöpkei Szomszédok.

Kovács Márta azt is elmondta, hogy a sorozat a Fülöpjakabra betelepült civilek kezdeményezésére indult el néhány éve azzal a céllal, hogy megismerjék egymást, a faluban rejlő értékeket, hagyományokat és történeteket. Ugyanakkor azt is szerették volna bemutatni, hogy a beköltözők milyen értékeket hoztak magukkal korábbi lakhelyükről. A kezdeményezés azonban támogatók híján néhány találkozó után megszűnt – tette hozzá a faluház vezetője. Azt is elmondta, hogy mivel a helyiek nagyon hiányolták ezeket a találkozásokat, így újra életre keltik és októbertől kéthetente találkoznak a faluházban.

Ezúttal is lesz közös főzőcskézés, agyagozás, varrás, csuhéfonás. Ugyanakkor különös hangsúly kap a szövés, amihez az elnyert pályázati támogatásból a szükséges eszközöket is megvásárolják. Terveznek még terménygyűjtő túrát, hogy az összegyűjtött terményekből adventi koszorút, őszi díszeket, asztaldekorációt készítsenek az ügyes kezű asszonyok és gyerekek – sorolta Kovács Márta, akitől azt is megtudtuk, hogy a következő találkozó október 18-án, pénteken, 17 órakor kezdődik a fülöpjakabi faluházban.