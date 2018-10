Újraélesztették a régi Falkoner-festményt

Ritka lehetőséggel élhettek a napokban a bajai művészetbarátok. Restaurátorsegédként vehettek részt egy 250 éves festmény újjáélesztésében. További, korábban régi fényüket visszanyert alkotásokat még pár hétig láthatják az érdeklődők a Nagy István Képtárban, aztán a Falkoner-nagyhatalom városként is említett Bajáról utazik a tárlat.

Tudományos is, meg fantasztikus is, mégsem a képzelet hanem a kézzelfogható valóság világába kalauzolta a napokban az érdeklődőket a Nagy István Képtárban dr. Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátorművész. A szabadkai múzeum munkatársa avatta be a többnyire laikusokból álló közönséget a festmények restaurálásának gyakorlatába. Ebben kezére játszott az a szerencsés körülmény, hogy időben – az esemény kezdete előtt fél órával – megérkezett a képtárba a kezelésbe vett alkotás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Baja Falkoner-nagyhatalom, sehol ennyi műve nem őrződött meg, mint itt, köszönhető a ferences templomnak és kolostornak, ami a 17. század végétől működött. A szabadkai városi múzeum, köszönhetően ennek a projektnek is, valójában kis nemzetközi műemlékvédelmi intézetként működik az utóbbi években. A magyarországi barokk mesterek oltárképfestészetének kutatásán, restaurálásán és bemutatásán dolgozunk – fogalmazott a szakember. Neki nagy szerepe volt és van abban, hogy ezt a státuszt kiérdemelte a város, hiszen 2010-ben a barátok templomában járva ő azonosította be az oltárképek készítőjét. Az EU határon átnyúló együttműködéseket támogató IPA programjában a bajai Türr István Múzeum, a szabadkai múzeum és a műemlékvédelmi intézet nyert jelentős összegű támogatást közös projektjük megvalósítására, ennek részeként kerülhetett sor az értékmentő munkákra, azok dokumentálására és bemutatására.

Különböző fényeknél másról és másról árulkodik egy festmény, derült ki mindenki számára a korábbi restaurálásokat bemutató vetítésből. Mint dr. Korhecz Papp Zsuzsanna elárulta: egy kép hátoldala legalább annyi információval szolgál a hozzáértőknek, mint maga az alkotás. A különféle megvilágítások, a látható és láthatatlan tartományokat egyaránt elővarázsolva segítik munkájukat, így már akkor is sok információval rendelkezhetnek amikor még hozzá sem nyúltak az évszázadok során a külső hatások miatt besötétült, esetenként megsérült képhez. Mindezt be is mutatta a Szent Klára-festménnyel, ami eredetileg 1756-ban a budai klarisszák templomába készült és most a piliscsabai egyházközség tulajdonában lévő festményként került a szakember keze alá. Ő pedig ritka lehetőséget kínált fel a restaurálás iránt érdeklődőknek, hiszen bárki segédkezhetett a munkálatok megkezdésében és bátorságát összeszedve saját kezűleg ragaszthatott védelmet jelentő lapokat a képre.

A család több tagja is festő volt

A Falkoner-képek a 18. század közepén ferences szerzetesek megrendelésére készültek templomukba és a refektóriumba. A skót származású Falkoner család több tagja is festő volt, Falkoner Ferenc Bécsben tanult, majd apja műhelyét vitte tovább. Munkái leginkább templomokban maradtak fenn. A Szűzanyát és a hét ferences szerzetest ábrázoló Falkoner-képek egykor a bajai ferences rendház ebédlőjét díszítették.