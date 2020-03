Újra várja a jazz kedvelőit a Penge Benge Jazz Klub Kecskeméten

Újra megnyitja kapuit a Penge Benge Jazz Klub. Több év szünet után a Penge Benge Jazz Band március 14-én ismét várja az 1930-as évek New Orleans-i jazz-zenéjét kedvelőket a jazz ­klubestjére.

Sokakat meglepett, de mindenki örömmel fogadta, hogy a népszerű Penge Benge Jazz Band újra elindítja klubestjét. Már csak néhány napot kell várni, és ismét kedvükre szórakozhatnak a jazz-zene kedvelői az egykor oly népszerű Penge Benge Jazz Klubban. Tormási Attila, a zenekar alapítója és szóvivője osztotta meg a jó hírt lapunkkal.

– Sok év szünet után újra lesz Penge Benge Jazz Klub, és ennek mi, zenekari tagok is legalább ennyire örülünk – árulta el az autós világból is jól ismert szakember. – 2007-től, éveken át, számos estét töltöttünk meg igényes jazz-zenével, a legtöbbször 100-150-nél is többen mulattak velünk péntek esténként. Aztán jött a válság, egyéni problémák adódtak és leálltunk, azóta csak néhány jótékonysági eseményen zenéltünk. Most azonban felpörgetjük az életünket, újra belevágunk és együtt zenélünk a jazzklubunkban – tette hozzá.

Az első Penge Benge Jazz Klubnak március 14-én, szombaton, 19 órától Kecskeméten a Három Gúnár Rendezvényház ad helyet.

A zenekar 2007-ben alakult meg. A zenészek különleges hangszerek különleges hangulatát adják át zenéjükkel. A csapat felállása azóta is változatlan. Az egyetlen amatőr zenész, Tormási Attila alapító, aki régi amerikai népi hangszeren, benge bőgőn játszik. Korábban, fiatal korában gitározott.

A zenekar zenei művészeti vezetője Korb Attila, aki harsonázik és énekel, 2007-ben megnyerte a Magyar Rádió által megrendezett Zsoldos Ernő Jazzharsona Versenyt. A zenekarban Mátrai Zoltán klarinétozik és szaxofonozik, Mátrai György bendzsózik, gitározik, Falusi Alfréd dobol, Bacsa Zoltán cornettezik és Kiszin Miklós nagybőgőzik.

– Szeretjük felidézni a régi jazz klubestjeinket, amikor a hónap utolsó péntekén telt ház előtt játszottunk. Mondhatni igazi kis üzletember-találkozókká nőtte ki magát rendezvényünk, ahol persze nemcsak vállalkozók mulattak kedvükre, hanem az igényes jazz-zene iránt érdeklődők is. Amióta abbahagytuk, rendszeresen kérdezik a jazzrajongók, mikor tartunk újabb jazz klubestet. Úgy érezzük, most újra eljött a pillanat, hogy elhozzuk az 1930-as évek táncolható, kötetlen jazz zenei világát. Bízunk abban, hogy újra megtöltjük élettel a jazzklubunkat, és ismét nagy népszerűségnek örvendenek majd klubestjeink. A zenei stílusunk nem változik, továbbra sem a ragtime jazz vonalat játsszuk, hanem az oldottabb, táncolhatóbb New Orleans-i jazzslágereket – részletezte Tormási Attila.

A Penge Benge zenekar ötlete 2007-ben született meg. – A művelődési központban a jazzfesztivál keretében zenélt egy New Orleans-i csapat, amelynek egyik tagjától megvásároltam a benge bőgőjét. Kérdeztem tőle, hogyan játszhatnék rajta a legjobban. Azt mondta, először is legyen a fejedben az összes zeneszám, aztán vegyél magad mellé néhány jó zenészt! Így tettem én is! A srácokkal azóta alkotunk egy csapatot. Jól ismertem már előtte is őket. Kiemelném Korb Attilát, aki nélkül nem tartanánk itt. Ő az atyja az egésznek, a kiváló zenei repertoárt is ő állítja össze. Így mindig kötetlen, hangulatos koncerteket adunk és jazzklubot tartunk, sokak örömére elhozzuk az 1930-as évek jazzvilágát – tette hozzá Tormási Attila.