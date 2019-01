Újra kortárs művészek kapták meg a kiállítóteret

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub alkotóinak munkáiból állt össze a Kulturális Központ és Könyvtár Szentháromság téri épületének éves kiállítása, amit a magyar kultúra napján nyitottak meg. Ez a második alkalom, hogy időszaki tárlatot mutathatnak be ezen a helyszínen.

Mint emlékezetes: 2017 novemberében nagy port kavart, amikor a Szépművészeti Múzeum 40 év után visszavette a tulajdonában lévő, de itt kiállított, antik szoborreplikákat, ezzel gyakorlatilag kiürítve a művelődési központ patinás folyosóit. Ezt egy kormánydöntés rendelte el: a Liget Budapest Projekt keretében körülbelül hatmilliárd forintból megújuló komáromi Csillag erődbe kellett őket szállítani. Lévén nem volt mit tenni a népszerűvé és megszokottá vált gipszmásolatok itt tartásáért, végül a kortárs művészek kapták meg a falakat, és azóta is jól élnek az új kiállítótér nyújtotta lehetőségekkel.

– Tavaly is ennyien voltunk, most is 20–22-en állítottuk ki az alkotásainkat. Mindenki a saját szíve szerint választott kettőt a munkáiból, ezzel rizikót is vállaltunk, hiszen nem biztos, hogy a közönségnek is az tetszik, ami nekünk – jellemezte a tárlatot a helyszínen Kiss István grafikus, festő, a Kortárs Művészeti Klub tagja.

– Büszkén és jó érzéssel mondhatom, alkotótársaim nevében is, hogy nagyon szép anyag jött össze a szobrokból és festményekből – ajánlotta a kiállítást.

Kiss kiemelte Farkas Tibor szobrász egyik alkotását, ami ugyan két éve elkészült, megfelelő alkalom és helyszín hiányában viszont csak most tudták a nyilvánosság előtt is bemutatni – a következő egy évben ez fogadja a központ látogatóit, rögtön a főbejárattal szemben. Az impozáns, kanadai fehér márványból készült szobor az anyaságot ábrázolja: egy nőalak, kisdeddel a méhében. A leginkább festményekből álló tárlat többi tárgya a második emeleti folyosón látható 2020 januárjáig.