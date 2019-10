Újabb darabot vittek színre a bolyais diákok

Nagy sikerrel mutatta be legújabb darabját a bolyais színjátszó csoport. A kétfelvonásos, Brillantin című darabot a világhírű Grease című film ihlette, melynek középpontjában ugyanúgy a szerelem és a fiatalok problémái állnak.

Az elmúlt 12 évben a Brillantin immár a negyedik darab, melyet színre vittek a diákok és a tanárok a Bolyai János gimnáziumban. Az első előadást a Hair című film, a másodikat Neoton-slágerek, a harmadikat a Mamma Mia című film ihlette, míg a mostani a Grease átirata. Valamennyit Répási Angéla angoltanárnő, drámapedagógus rendezte, munkáját pedig Závori Erika zenei rendező segítette.

– Az első három darabot iskolánk kerek évfordulós jubileumaira időzítettem, a Brillantin azonban kakukktojás. Ezzel a darabbal ugyanis az előző tanév végén távozó, nyugdíjba vonuló dr. Tímárné Főző Éva igazgatónőnktől szerettünk volna stílusosan elbúcsúzni, és egyben megköszönni neki, hogy a vezetői égisze alatt mindvégig támogatta a színjátszó csoportunkat. A kecskeméti premier előadásán személyesen köszöntöttük őt – mesélte Répási Angéla tanárnő.

A több mint kétórás Brillantin előadás próbái egy évvel ezelőtt kezdődtek el. A főbb szerepeket a rutinosabb, felsőbb éves diákok alakítják, de több 10. osztályos is szerepel a darabban, melyben összesen 21 diák látható.

– A próbák nagyon jó hangulatban zajlottak az egész tanév során. Hetente egyszer jöttünk össze, most a premier előtt hétvégéken is próbáltunk. A nyáron volt egy táborunk, mely sokat lendített a csapaton, sikerült igazán összekovácsolódniuk, mely a darabnál is érezhetővé vált. A fiatalok nagyon lelkiismeretesek és odaadóak voltak mindvégig. Nem panaszkodtak, hogy szabadidejüket áldozzák fel, nagyon sok ötlettel járultak hozzá a jelmezekhez, díszletekhez. Ráadásul volt közöttük négy olyan törzstag, aki betéve tudta az egész szövegkönyvet, mindig szívesen segítettek a többieknek – részletezte a tanárnő.

A hagyományokat követve ebben a darabban is színre lépett néhány tanár, három férfi és nyolc hölgy, valamennyien az angyalokat alakították.

– Nagyszerű döntésnek bizonyult már a korábbi daraboknál is, hogy a tanári karból is szerepeljenek néhányan. A közös alkotófolyamat diákok és tanárok között pozitívan hat az iskolai életre, iskolai kapcsolatokra. A Brillantin esetében az angyalszerep a törődést jelképezi, mely a mindennapokra is igaz – tette hozzá.

Mivel a darabban sok az ének, így a válogatásnál fő kritérium volt a prózai tudás mellett az ének, különösen a főbb szerepeknél. Répási Angéla tanárnő a főszereplőknél a diákok személyisége alapján választott, később az is előfordult, hogy a szerepeket is a személyiségekhez formálták. A tánc meghatározó volt az előadásban, melyet az egyik diáklány, Halász Alexandra tanított be, aki már évek óta táncol.

– Nagyszerű csapat jött össze erre a darabra is. A próbák alatt nem tapasztaltunk konfliktusokat. A közös munka közösség- és személyiségformáló is volt egyben – vette át a szót Závori Erika zenei rendező. – Emellett sok diák személyisége is pozitív irányba változott. Nőtt az önbizalmuk, nyitottabbá, határozottabbá váltak, illetve volt, akit kicsit lecsendesített – előnyére. Mondhatni, nevelték egymást – jegyezte meg.

A színjátszó csoport működtetése része az iskola tehetséggondozó programjának.

– Aki egy pici affinitást is érez magában a színjátszásra, a táncra, az énekre, és motivált, azt mindig örömmel fogadjuk. Lehetőséget adunk neki arra, hogy kibontakoztassa tehetségét – mondta végül Závori Erika.