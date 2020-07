Új videoklippel jelentkezik a bajai Hegyhengergetők zenekar

Új albummal jelentkezik hamarosan a bajai Hegyhengergetők zenekar, egyik slágergyanús szerzeményükhöz készítettek az elmúlt hetekben videoklipet.

Északi Szabolcs, a csapat vezetője elmondta: a karantén-időszak őket is arra sarkalta, hogy átgondolják, újrahangszereljék a dalaikat, a Becsukom című dalhoz klipet is forgattak, ami vasárnap került fel a legnagyobb zenemegosztóra. Mint mondta: nagyon jó tábor alakult, akikkel együtt dolgozhattak, csatlakozott hozzájuk egy angliai, utcai fotós, Dzsida Zoltán is. A klipben hajléktalanok is szerepelnek, ő segített megvalósítani az együttes elképzeléseit.

A Hegyhengergetők zenekar öt éves pályafutása során elérte, hogy hobbizenekarból ma már egy komoly lehetőséggel rendelkező csapat legyen. Északi Szabolcs úgy fogalmazott: „Ők alkotni szeretnének, jó dalokat írni, jó témákkal foglalkozni, elsősorban bajaiaknak és a környékbelieknek szeretnének játszani.” Nem áhítoznak országos sikerek után, hétvégén sem szeretnének egyik fesztiválról a másikra loholni, kicsit kényelmesen akarnak továbbra is zenélni, de meghatározó együttese kívánnak maradni Bajának, kicsit úgy mint annak idején a Fórum. Szabolcs hozzátette: azt már elérték, hogy a pesti zenekarok, a bajai fellépéseikre elhívják őket előzenekarként, mert akkor biztosan lesz közönség, ez is elismerése az együttes népszerűségének.

Dalaikban többféle stílus keveredik: blues, raegge, Ska, dance, folk-hatás is előfordul, de mégis elmondható, hogy a Hegyhengergetők-hangzás egyedi. Ez az eklektikusság sokszor humoros, irónikus, néha váratlanul drámai és kiszámíthatatlan. A Hegyhengergetők üde színfolt a magyar underground zenei palettáján.

A Hegyhengergetők legközelebb augusztus 19–én lép fel a bajai Armstrong Clubban, remélik, hogy akkor bemutathatják az új lemez teljes anyagát, de addig még egy klipet is terveznek.

Szabadtéri koncerten is fellépnének, erről már folynak a tárgyalások a BeerBQ–Bajai Kézműves sör és streetfood fesztivál szervezőivel és a város rendezvényszervezőivel is egyeztetnek.

A HHGT tagjai: Gilián Péter-basszusgitár, Huszák Gábor-gitár, Maráz Gizzy Nándor-dob, Szarka Gábor-ének, Szabadi Péter-gitár, Északi Szabolcs-gitár.