Új technikával ismerkedett meg a szabadszállási textilszobrász

A koronavírus-járvány miatt több kiállítása is elmaradt Csomák Lászlóné Cserzsinek. Az országosan is ismert és elismert szabadszállási textilszobrász ennek ellenére is aktív maradt, mi több, a kényszerű bezártságban új távlatok nyíltak meg előtte.

Csomák Lászlóné Cserzsi hat éve találkozott először a számára még ismeretlen paverpol textilszobrászattal. A technikát gyorsan elsajátította. Az alkotó ma már rendszeres kiállítónak számít. Munkáival számtalan városban bemutatkozott, de a közszolgálati és kereskedelmi tévé csatornáin is találkozhattak vele a nézők. Megszerezte a paverpol oktatói minősítést, mára már a Dél-Alföld régió mentoroktatója lett. A megbízást Katonáné Tóth Judittól, a paverpol kelet-európai vezetőjétől kapta. Munkáit többek között a Flóra Virágfesztivál és a Magyar Kézművességért Alapítvány különdíjával ismerték el. Az idei esztendőre is számtalan terve volt, amit a koronavírus-járvány egy szempillantás alatt keresztülhúzott. – A téli hónapokat munkával töltöttem. Új alkotásaimat márciusban, Siófokon szerettem volna bemutatni. A tanítványommal, Lechnerné Lugossy Gyöngyivel tervezett közös kiállításunk azonban a járvány miatt elmaradt. A kényszerpihenő ideje alatt tengernyi lett a szabadidőm, amit sikerült tartalmasan töltenem – mutatta a műteremben sorakozó újonnan készített szobrait, faliképeit a civilben fogtechnikusként tevékenykedő alkotó. A világra nyitott, kíváncsi, kísérletező kedvű textilszobrász az elmúlt fél évet kísérletezéssel töltötte. A tőle megszokott szín- és formavilágot háttérbe szorította egy modernebb és lendületesebb ábrá­zolási mód.

– A paverpol technika rengeteg lehetőséget adott és ad számomra. Bátran kalandozhatok a színek, formák, mozdulatok világában, melyeknek csak a fantázia szab határt. A hagyományos formák ma már nem adják igazán vissza az alkotás örömét, ezért is jutottam arra az elhatározásra, hogy megújulok. A folyamat része az is, hogy januárban elhatároztam, továbblépek és megpróbálkozom a festészettel – mesélte az alkotó. Csomák Lászlóné Cserzsi a pasztelltechnika mellett döntött. Mesterének a Kerekegyházán élő Ziegler Németh Ferenc festőművészt választotta. Tehetsége gyorsan megmutatkozott és sorra születtek képei.

– Leginkább a pasztell kínálta színvilág, a fény-árnyék ábrázolásában rejlő lehetőségek ragadtak meg. Képeim témáit leginkább a természetből, a tanyavilágból merítem. Alkotásaimban visszaköszönnek a személyes emlékek, benyomások. Van még tanulnivalóm bőven, de a visszajelzések nagyon biztatóak. Ha így megy tovább, még az idén be is mutatom alkotásaimat a nagyközönségnek – tette hozzá Csomák Lászlóné Cserzsi. Csomák Lászlóné Cserzsi, ha a járványhelyzet engedi, Kecskeméten szeretne alkotásaival a nagyközönség elé lépni. A textilszobraiból és képeiből májusban nyílna kiállítás az iparkamara székházában.