Új tánctechnikákat tanultak a tánchét alatt

Világhírű tánckoreográfusoktól sajátíthatták el a legfrissebb kortárs tánctechnikai trendek fortélyait az Étoile Intenzív Tánchét résztvevői. Barta Dóra, a kecskeméti színház balettigazgatója kettős céllal szervezte meg idén immár második alkalommal a kurzussorozatot a hírös városban. Egyrészt, hogy a professzionális táncosok hazai környezetben ismerkedhessenek a külföldi táncműhelyek legmodernebb irányzataival, másrészt pedig, hogy az amatőr érdeklődők belekóstolhassanak a tánc világába.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Idén immár második alkalommal szervezte meg Barta Dóra, a kecskeméti Katona József Színház balettigazgatója az Étoile Intenzív Tánchetet, melynek keretében hétfőtől péntekig világhírű tánckoreográfusok tartottak tánckurzusokat a hírös városban.

A Kecskemét City Balett társulatvezetőjének elmondása alapján a tánchét kettős célt szolgál. Egyrészt lehetőséget biztosít a hivatásos táncművészek számára, hogy megismerkedjenek a legfrissebb kortárs tánctechnikai trendekkel. Továbbá az amatőr tánckedvelők, érdeklődők is esélyt kaptak a hét során, hogy betekintést nyerjenek a táncművészet világába, kulisszatitkaiba, és kipróbálják magukat.

– A táncheteken olyan együttműködéseket próbálok létrehozni, melyek során a társulatunk táncművészei nagy tekintélyű, külföldi műhelyek képviselőivel találkozhatnak. Ezt egyénileg nagyon nehéz lenne megoldaniuk, ugyanis adott esetben igencsak komoly anyagi terhet tud jelenteni a részvétel a külföldi műhelyek kurzusain – fejtette ki Barta Dóra.

Az Étoile tánchét által biztosított fejlődési lehetőséget nem csupán atársulatának tagjai használták ki, ugyanis érkeztek táncművészek Pécsről, Budapestről és Horvátországból is, hogy tanuljanak a nagy hírű, külföldi koreográfusoktól.

A meghívott oktatók egyike Elias Lazaridis volt, aki a világ egyik vezető együttesének, a Sidi Larbi Cherkaoui műhelynek tagja.

– Elias Lazaridis a klasszikus balettel kezdte pályafutását, majd megismerkedett az összes jelentős tánctechnikával, melyeket felhasználva, de egyben túl is lépve, egy egészen sajátos ötvözetet, stílust hozott létre – magyarázta a balettigazgató.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kurzusokat tartott továbbá a hét során Raza Hammadi, a jazz táncművészi vonalának legsikeresebb képviselője, valamint Varga Csaba, magyar származású, de külföldön tevékenykedő táncművész-kore­ográfus is.

– Raza Hammadi nagyon erős, a táncosokat elképesztően gyorsan építő módszert dolgozott ki. Nagyon fontosnak tartottam a meghívását, ugyanis a kurzusain a táncművészek megtapasztalhatták, milyen tempóval és erővel képesek a módszere révén fejlődni. Varga Csaba pedig a kortárs terület egészen különleges ágát viszi, melyben a kifinomultság és egyfajta „hiphopos” lezserség egyszerre dominál – fejtette ki Barta Dóra.

Elmondta: az első két tánchét megszervezése során saját kapcsolatrendszerét használta fel a részt vevő koreográfusok meghívása során. Legfőbb célja azonban, hogy a jövőben a tánchét valódi hagyománnyá és nemzetközileg elismert szakmai műhellyé váljon, mely önálló vonzerővel bír.

– Nagyon szeretném, hogy a tánchét olyan műhellyé váljon a jövőben, melyben már nemcsak az én személyes szakmai kapcsolatrendszerem a szervező erő, hanem az évek során kialakított pozíciója önmagában is egy jelentős szakmai vonzerő lesz – mondta.

A kecskeméti színház balettigazgatója klasszikusbalett-kurzusokat vezetett a hét folyamán. A hivatásos táncművészek mellett amatőröknek is tartott órákat két korcsoportban, melyek során gyermekek és felnőttek egyaránt belekóstolhattak a balett világába.

– Fontosnak tartom, hogy a kecskeméti közönség ne csupán a színpadon találkozhasson a tánc világával, hanem időről időre testközelből is belekóstolhassanak az érdeklődők – fejtette ki Barta Dóra, akinek nézetei szerint a balettben alkalmazott technikák nem csupán a hivatásos táncosok, hanem a hétköznapi emberek számára is igen hasznosak lehetnek.

– Olyan technikákkal ismerkedtek meg a civil résztvevők a héten, melyek révén a hétköznapok során is jobban karban tudják tartani a testüket. Pozíciókat tanultak, melyek az izomrendszert olyan parancsokkal látják el, melyek révén javul a tartásuk, erősödik az állóképességük, izomzatuk, sőt a csontrendszerüket is módosíthatják – magyarázta Barta Dóra.