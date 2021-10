Új néptáncegyüttes alakult Kiskunfélegyházán

A lelkes fiatalokból álló közösség az utánpótlás-nevelést is nagyon fontosnak tartja.

Nemrég debütált, de már sorra kapja a felkéréseket a Borvirág Néptáncegyüttes. A félegyházi fia­talokból álló tánccsoport a közelmúltban megrendezett Kiskunsági Néptánc Találkozón mutatkozott be elsőként.

A táncegyüttes alapítója, Keserű Benedek tizennyolc éven át táncolt a Kiskunfélegyházi Padkaporos Táncegyüttesben. Szinte ott nőtt fel, az volt a második családja. Néhány éve azonban úgy érezte, hogy mást szeretne. Ehhez keresett társakat, akikkel közösen új dolgokat szeretnének megvalósítani. Elképzelései­ket olyan komolyan gondolták, hogy egyesületet is alapítottak, amelynek Benedek lett a vezetője és a táncegyüttes koreográfusa is.

Mint mondta, a modernebb irányt szeretnék követni, főként azért, mert szerintük ezáltal könnyebb megszólítani a mai fiatalokat, a közönséget.

Előadásaik és megjelenésük is egy letisztultabb, egyszerűbb, ugyanakkor fiatalos stílust képviselik. Természetesen nem szeretnének teljesen elszakadni a viselettől sem, de úgy gondolják, hogy 2021-ben már nem kell minden esetben a több réteg alsószoknyában fellépni. Ugyanakkor a hosszú koreográfiák helyett is inkább rövid, pörgős előadásokat terveznek. Keserű Benedek azt is elmondta, hogy a jelenlegi félórás műsorukat prózával és versekkel is tervezik kibővíteni, mint egy mini színdarabban.

Keserű Benedek négyévesen kezdett el néptáncot tanulni, első mestere Kasza Ákos volt. Annyira megkedveltette vele a néptáncot, hogy tanulmányait is ezen a területen folytatta. Először Békéscsabán, majd Kecskeméten, a Kodály Zoltán Művészeti Gimnáziumban tanult. Mint mondta, sokat köszönhet Kátai Tibornak és a mostani mesterének, Fantoly Gyulának is. Jelenleg Székesfehérváron tanul néptánccsoport-vezetést, illetve a Nemzeti Művelődési Intézetben dolgozik. Keserű Benedek azon szerencsések közé tartozik, aki elmondhatja magáról, hogy a hobbija egyben a hivatása is.

– Azt szeretném, ha megtapasztalnák a fiatalok, hogy a néptánc valóban az életük része lehet, hogy ez egy életforma. Ebben szeretnék példát mutatni a megjelenésemmel és a tánctudásommal egyaránt. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ne csak táncosokat, de néptáncot kedvelő közönséget és közösséget is neveljünk – vélekedett Keserű Benedek, akitől azt is megtudtuk, hogy a Borvirág Táncegyüttes maroknyi csapatát rajta kívül Pallagi Rita, Pallagi Lilla, Bereczki Anikó, Somogyi Anna, Cseh Zoltán, Nánási Tamás alkotja.

Hiszik, hogy a népzene élvezete és az örömtánc ismét a mindennapjaink része lehet, valamint bíznak abban, hogy az autentikus és a modernebb irányok találkozásából egy izgalmas vonala alakulhat ki a néptáncnak.

Ugyanakkor célul tűzték ki a magyar néptánckultúra, a népdalok és a népzene minél szélesebb körben történő megismertetését, népszerűsítését is. A lelkes fiatalokból álló közösség az utánpótlás-nevelést is fontosnak tartja, így elérkezettnek látták az időt arra, hogy bővítsék csapatukat. Az őszi szünet után novembertől az Arad utcai székházukban találhatják meg őket a néptánc iránt érdeklődő gyerekek és felnőttek. Érdeklődni a [email protected] levelezési címen lehet, vagy a 06-20/281-5184-es telefonszámon lehet.