Új múzeumokkal bővült a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Új tagokkal bővül a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és új elnököt is választottak a szervezet élére keddi ünnepi közgyűlésükön, melynek a lakiteleki Népfőiskola adott otthont.

Magyarország egyik legnagyobb és legátfogóbb, közel kilencven intézmény szervezetévé bővült a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. A felvételüket kérő négy magyarországi múzeum mellett, négy szomszédos ország területéről 20 határon túli intézmény felvételéről döntött kedden a közgyűlés.

– Száz éve nem volt ilyen egység a Kárpát-medencei kulturális muzeológia intézmények között. Ez az egység pedig mindennél erősebb, hiszen közös kulturális gyökereinkből, közös érdekeinkből és személyes baráti kapcsolatainkból táplálkozik. A múzeumok alapvetően a múlt értékeinek őrzői. Ugyanakkor a jövőt építjük, a kiemelkedően gazdag és sokrétű magyar, Kárpát-medencei és európai kultúra megmaradásáért dolgozunk – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Rosta Szabolcs a szövetség leköszönő elnöke.

– Jól működő, nyitott és erős szakmai szervezetre van szüksége a magyar muzeológiának. Egy olyan fórumra, amely lehetővé teszi a kapcsolatok folyamatos ápolását, amely helyt ad új szakmai és emberi kötelékek létrejöttének. Ami a különféle érdekszövetségek között összefogja és képviseli a vidék kulturális intézményeit, azok tudományos légvárait, a múzeumokat – tette hozzá Rosta Szabolcs.

– Az elmúlt elnökségi koncepció kiemelt célja volt a határon túli magyar intézmények felé nyitás, amely a székely múzeumok belépésével kezdődött. De ennek kiteljesítését szerettük volna tovább folytatni. Ennek keretében minden eddiginél szélesebb nyitást kezdeményeztünk – hangsúlyozta a megyei múzeumigazgató. Arról is beszélt, hogy az elvek mellett kézzelfogható előnyöket és lehetőségeket nyújt a szövetség a tagjainak. A közgyűlések tényleges lehetőséget biztosítanak a kapcsolatépítésre. Az adatbázisokba való válogatás lehetősége, az intézmények dolgozóit megillető kölcsönös ingyenes belépés nagyon is gyakorlati eredmények. Ugyanakkor hat ország kulturális intézményeinek együttműködése hatalmas lehetőséget biztosít, akár az uniós pályázati rendszeren belül is – tette hozzá Rosta Szabolcs.

– Nem lehetünk, nem is leszünk az emlékezetvesztés áldozatai – idézte köszöntőjében Illyés Gyulát Lezsák Sándor házigazda, országgyűlési képviselő. – Önöknek köszönhető, hogy a Kárpát-medence minden részében ott vannak a múzeumok, a gyűjtemények és azok vezetői, akik miatt nem leszünk az emlékezetvesztés áldozatai – hangsúlyozta a honatya a keddi ünnepi közgyűlésen.

A szövetség új elnökének dr. Cservenyák Lászlót, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatóját választották. Kiemelt feladatának tartja a kulturális közgyűjteményi szférában tapasztalható alacsony bérek felzárkóztatását és a szakemberek elvándorlásának megállítását.

– Létrehoztunk egy életpályamodellt, amelyet eljuttatunk a szakminisztériumba. Szeretnénk a területen dolgozók bérét olyan szintre hozni, hogy az elvándorlás ne veszélyeztesse a kulturális alapfeladat ellátását. Szakemberek nélkül a múzeum csak a tárgyak raktára. Ha nincs mögötte szaktudás, akkor az összegyűjtött nemzeti és népi kulturális értékeink veszélyeztetett helyzetbe kerülnek – hangsúlyozta a szövetség új elnöke.

– A másik nagy projektünk, a vidék kiállításának megszervezése. Szeretnénk megmutatni magunkat országosan egy vándorkiállítás keretében, hiszen a magyarországi több mint 50 milliós műtárgy-állománynak nagy része a vidéki múzeumokban van – tette hozzá dr. Cservenyák László.