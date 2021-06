Új kiállítás nyílt Kecskeméten, a Hírös Agórában

„Parádság” címmel szombaton új tárlat nyílt Kecskeméten, a Hírös Agóra kulturális központban. Az alkotásokat a 2019. évi parádfürdői alkotótelepen résztvevő művészek készítették.

A kiállítást szervezte és rendezte Ugray Zsuzsa grafikusművész, valamint Németh Ábel képzőművész, a Hírös Agóra munkatársa. A megnyitón az alkotásokat Szikora Imre képzőművész, a kiállítás egyik alkotója mutatta be. A műsor hangulatát emelte Erdélyi Dominika szaxofon játéka.

A tárlat résztvevői: Bencz Miklós, Erdélyi Dominika, Gaál Milica, Molnár István, Kovács Mátyás, Óvári Gergő, Óvári Fejes József, Pap Gábor, Sáros Miklós, Szikora Imre, Szoboszlay Eszter, Ugray Zsuzsa, Vágó Zsanett, Volford Viktor, valamint meghívott vendégek, Szikora Berta és Szikora Máté.

A tárlat kapcsán a szervezők elmondták: a Parádfürdőn működő tábor több évtizede alatt számtalan művészeti, alkotó tábornak adott már helyet. Az alkotásokon túl rengeteg barátság, szerelem, legendák születtek a táborban, a művészeti pályára készülőknek pedig a szabadban való alkotás élményét adta. Aki egyszer megérezte a „hely szellemét”, igyekezett visszatérni, akár már felnőttként, családostul is. A most kiállítók között is nagyon sokan többszörös visszatérők. Akad olyan is, aki gyerekkora óta majd minden nyáron töltött ott egy-két hetet, s van, aki 2019 nyarán először élvezte e csodálatos mátrai levegőt, az erdei tisztások nyugalmát, és persze a táborlakók közösségének összetartó erejét és az alkotás örömét. A július 4-éig megtekinthető tárlat a 2019 nyarán ott töltött 8 nap alkotásaiból, élményeiből, inspirációiból ad némi ízelítőt.

Ugray Zsuzsa örömmel osztotta meg élményét.

– Kollégámmal, Szikora Imrével számtalan tábor művészeti vezetői voltunk Parádon az elmúlt években. Nagyon szerettünk volna egy olyan hetet létrehozni, amikor kilépünk a tanári szerepkörből, és szabadon, mi is alkotással tudjuk eltölteni ezt az időt. S mivel a tanítványok „felnőttek”, autonóm, önálló művészekké lettek, örömmel hívtuk össze ezt a kis társaságot. Jó részük a kecskeméti művészeti középiskolák valamelyikében – Kandó, Katedra, Csányi – volt tanítványunk, azóta szinte mindenki szerzett valamilyen diplomát a művészeti egyetemeken, főiskolákon. Van közöttük grafikus, festő, designer, építész, látványtervező, művésztanár, s persze olyan is, aki most diplomázott, vagy még jelenleg is egyetemi hallgató.

Rajtuk kívül a „középnemzedék” is képviselteti magát a kiállításon, képzőművészek, művésztanárok, animáció-filmes rendező. Igazolásul, hogy egész nemzedékek nőttek, nőnek fel itt, ráadásul a kiállítók között két 8 évesünk is van.

Amilyen színes a korosztály, olyan színes a kiállítás műfajban és technikában is. Láthatóak festmények, akvarellek, tempera, akril- és olajképek, sokszorosított és egyedi grafikák, linómetszet, monotípia, egyedi nyomatok, pasztell rajzok, printek, fotók, videó installáció, könyv illusztráció.